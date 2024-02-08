Британские эксперты рассказали, как экономить на топливе с помощью... окон. Это как?

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Опубликовано: 08.02.2024 11:13 , Обновлено: 08.02.2024

Британские эксперты заявили, что водители могут значительно сэкономить на расходе бензина и дизельного топлива, если не будут нажимать на обычную кнопку, которая есть в каждом автомобиле.

По их словам, отказ от нажатия кнопки стеклоподъемника на двери автомобиля может помочь автомобилистам увеличить экономию топлива на 20%. Как это работает?

По мнению экспертов, открывание окна, скорее всего, увеличивает сопротивление и заставляет автомобиль работать интенсивнее. Это, в свою очередь, приведет к увеличению расхода топлива и окажет негативное влияние на частоту заправок на бензоколонках.

Наибольшему риску подвергаются участники движения со скоростью более 65 километров в час, а расход топлива, как ожидается, возрастет после этого порога.

Как пояснили эксперты компании Xcite Car Leasing для Express.co.uk, “чем более аэродинамичен ваш автомобиль, тем лучше экономия топлива. Открытые окна увеличивают сопротивление автомобиля и создают более сильное сопротивление ветра”.

Они подчеркнули, что “в целом, открытые окна на низких скоростях не оказывают большого влияния, но если вы едете со скоростью более 65 километров в час, рекомендуется их закрыть”.

Специалисты Leasing.com также полагают, что экономичность может снизиться на целую пятую часть, если просто открыть окно.

“Хотя все это может показаться незначительным, неправильное решение может оказать заметное влияние на экономию топлива: использование кондиционера может увеличить расход топлива на 10 процентов, а открытие окон на высоких скоростях может увеличить расход топлива на 20 процентов”. — отметили они.

В свою очередь представитель компании Nextbas Брин Брукер, специализирующейся на автомобильных камерах, подчеркнул, что использование кондиционера в автомобиле будет расходовать меньше бензина или дизельного топлива при превышении определенного порога.

“На скорости выше 80 км в час сопротивление от открытых окон означает, что кондиционер будет более эффективным, но пока вы не достигли этой скорости, окна могут многое сделать”, — пояснил он.

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