«Чего мог, того добился» - Белорус, требовавший от Литвы вернуть авто, закончил 12-дневную голодовку

Опубликовано: 23.09.2024 16:50 , Обновлено: 23.09.2024

Белорус Григорий Алексиевич, объявивший 8 сентября голодовку в Клайпеде из-за того, что Литва не отдает ему приобретенный в США автомобиль, сообщил о том, что 21 сентября закончил свою акцию протеста. По словам мужчины, чего он «мог добиться, того добился».

Григорий Алексиевич отметил, что «голодать дальше – значит нагнетать обстановку». «По-настоящему начну есть, когда до Минска доберусь», – сказал он, передало abw.by.

Белорус рассказал, что из Клайпеды он переехал в Вильнюс, где продолжил акцию протеста и выходил к зданию сейма.

«Я был приглашен в здание сейма. Здесь со мной встретился очень дельный, очень разумный человек. Я изложил суть нашей проблемы и моей лично, что, если белорусы будут здесь терять деньги и автомобили, это сеет недоверие белорусов к Литве», - сообщил мужчина.

Григорий Алексиевич также отметил, что в литовском сейме его «внимательно выслушали», и что он понял, что его мнение «донесут до самых высоких лидеров». Также ему предложили изложить все в письменном виде и передать в сейм, что, по словам мужчины, он и сделал.

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«Меня заверили, что лучшее, что я могу сделать в этой ситуации, – выйти из голодовки, так как то, чего я мог достичь, я достиг. Я попал в сейм, донес свое мнение. Я колебался, проводил свою акцию протеста возле сейма. Но понял, что сотрудник сейма прав», – сообщил Григорий Алексиевич, попросив при этом всех, кто его поддерживал, больше «не писать никаких писем в его поддержку».

Стоит отметить, что после прекращения голодовки мужчина вернулся в Беларусь без машины, которая осталась в Клайпеде.

Ранее Telegraf.news сообщал, что 8 сентября Григорий Алексиевич устроил одиночный пикет у мэрии литовского портового города Клайпеда. На такой шаг его подвигли недавние таможенные ограничения, введённые литовскими властями, из-за которых на складах литовской таможни застряли автомобили белорусских покупателей.

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