Белорус устроил пикет у мэрии Клайпеды. Чего добивается от литовских властей?

Опубликовано: 10.09.2024 13:50 , Обновлено: 10.09.2024

Белорус Григорий Алексиевич устроил одиночный пикет у мэрии литовского портового города Клайпеда и уже третий день подряд держит голодовку. На такой шаг его подвигли недавние таможенные ограничения, введённые литовскими властями, из-за которых на складах литовской таможни застряли автомобили белорусских покупателей. Мужчина заявил, что отказывается принимать еду и будет пить только воду до тех пор, пока вопрос не будет разрешен в его пользу и ему не вернут автомобиль.

В интервью изданию “Новая газета. Балтия” Григорий Алексиевич рассказал, что камнем преткновения для него стал гибридный внедорожник Honda CR-V, который он приобрёл на одном из американских аукционов ещё в апреле 2024 года, то есть до ужесточения правил ввоза автомобилей в Беларусь со стороны Литвы. Доставка в порт Клайпеды была оформлена 14 мая и за всё про всё он заплатил порядка 20 тыс. долларов. Однако, получить своё авто мужчине так и не удалось - пока дорогостоящая покупка была в пути, вступили в силу новые санкции.

Телефонные переговоры с логистической компанией и таможенными органами Литвы ни к чему не привели, поэтому Алексиевич решил сам поехать в Клайпеду, чтобы разобраться на месте. Однако, личное присутствие не сыграло никакой роли и тогда мужчина пошёл на отчаянный шаг и объявил голодовку.

Вариант, предложенный ему таможенными брокерами, с доставкой авто через третьи страны мужчина рассматривать отказался. Во-первых, это сулит ему дополнительные расходы (брокеры дополнительно запросили ни много ни мало - пять тысяч евро). Во-вторых, он настаивает на том, чтобы сделка была завершена на первоначальных условиях.

“Это сфера международного права и правила хорошего тона среди порядочных людей — придерживаться первоначальных договоренностей”, - заявил мужчина.

Алексиевич заявил, что “настроен серьезно” и выразил уверенность в том, что здоровье позволит ему продержаться как минимум две недели, пообещав при необходимости сдать анализ крови “в любой момент в присутствии свидетелей”, чтобы доказать факт голодовки.

“Мне уже 53 года, я многодетный отец, пожил достаточно. Хотелось бы, конечно, побольше, но горько будет умереть в 70-80 лет с ощущением, что мою семью унизили и сделали вид, что так и должно быть. Отчасти потому я решился на такой протест”, - пояснил мужчина.

[info_b]С полной историей отчаявшегося белоруса, объявившего голодовку в литовской Клайпеде, можно ознакомиться по ссылке.[/info_b]

Ранее Telegraf.news рассказывал, что власти Литвы решили последовать примеру соседней Латвии и ввести запрет на въезд в страну автомобилей на белорусских номерах с 18 июля 2024 года, причём независимо от гражданства их владельца или водителя.

Позднее белорусы, которые приобрели автомобили за границей и не успели ввезти их в Беларусь прежде, чем начал действовать этот запрет, пригрозили обратиться в арбитражный суд, чтобы тот обязал таможню Литвы предоставить им “коридор” для ввоза купленных авто.

Белорусы пригрозили подать в суд на таможню Литвы из-за ограничений на ввоз авто. Какие альтернативы предложили перевозчики?