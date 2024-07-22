Белорусы пригрозили подать в суд на таможню Литвы из-за ограничений на ввоз авто. Какие альтернативы предложили перевозчики?

Опубликовано: 22.07.2024 12:54 , Обновлено: 22.07.2024

Белорусы, которые приобрели автомобили за границей и не успели ввезти их в Беларусь прежде, чем начал действовать очередной пакет европейских санкций, пригрозили подать в суд на литовскую таможню. В свою очередь компании-посредники, которые занимаются поставками техники в Беларусь из-за рубежа, рассказали об альтернативных путях, к которым им приходится прибегать после фактического закрытия западной границы.

После ужесточения правил ввоза автомобилей в Беларусь через западную границу, белорусы, которые не могут получить купленные автомобили из-за таможенных ограничений, стали объединяться в тематические группы в соцсетях и мессенджерах, чтобы отстоять свои права. Отчаяние несостоявшихся автовладельцев дошло до того, что некоторые из них предложили обратиться в арбитражный суд, чтобы тот обязал таможню Литвы предоставить им “коридор” для ввоза купленных авто. В настоящее время инициативная группа ищет юристов для составления коллективного иска.

В свою очередь представители компаний, которые занимаются доставкой автомобилей из-за рубежа, озвучили альтернативы для тех, чьи машины застряли на границе. Так, директор компании Caromoto Павел Дудук в интервью порталу av.by отметил, что после того, как к санкциям присоединилась Латвия, машины предложили “гонять” через Грузию и Турцию. По его словам, владельцам авто это обойдётся в дополнительные 4 тыс. долларов, плюс портовые расходы, стоимость загрузки и выгрузки авто, а также услуги агентов в порту Клайпеды.

Как отметили в обсуждении в тематическом чате, для некоторых это будет равнозначно двукратному увеличению стоимости покупки, поэтому такая альтернатива их не прельщает. Кроме того, доставка из той же Турции выходит слишком долгой.

Другими уже отлаженными альтернативными путями Дудук назвал Китай и российский Владивосток, однако оба варианта также будут не из дешёвых. Его коллега Виталий Скребец, директор компании “БелАукцион-Групп”, рассказал, что некоторые компании организуют транзит через Объединённые Арабские Эмираты и переоформляют груз в Иране, но и эта схема достаточно непростая.

При этом затею с судебной тяжбой с литовской таможней Скребец назвал малоперспективной, а единственное, что, по его мнению, может подвигнуть литовские власти на какие-то послабления на границе, “это полная остановка порта в Клайпеде, его тотальная перегрузка”.

“А проблемы белорусов и их машины их мало интересуют… С таким же успехом можно стучаться в собачью конуру!”, - резюмировал Скребец.

Ранее Telegraf.news рассказал, что власти Литвы решили последовать примеру соседней Латвии и ввести запрет на въезд в страну автомобилей на белорусских номерах с 18 июля 2024 года, причём независимо от гражданства их владельца или водителя.

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