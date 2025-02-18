«Боялась, что выложу 5-7 тыс. долларов» - Белоруска рассказала, сколько заплатила каршерингу за разбитое авто

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Опубликовано: 18.02.2025 10:40 , Обновлено: 18.02.2025

В социальной сети TikTok появилось видео, в котором автор ролика рассказала, сколько ей пришлось заплатить одной из белорусских каршеринговых компаний за то, что она попала в аварию на их автомобиле. По словам девушки, она очень боялась того, что за ремонт придется выложить "приличную сумму", но итог её приятно удивил.

В ролике белоруска рассказала, что инцидент произошел на автомобиле Skoda Karoq каршерингой службы Hello. По словам девушки, за сам ремонт она “нисколько” не заплатила.

“Его полностью покрыла страховка несмотря на то, что все это произошло на Skoda Karoq и я очень боялась, что сейчас выложу на стол штук 5-7 долларов из-за того, что детали импортные”, - рассказала она.

Девушка поделилась своим опытом и дала пользователям соцсети совет, что нужно делать для того, чтобы страховка действовала, если вдруг “попали в ДТП на каршеринговой машине”.

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“Вы звоните в сам каршеринг. Они просят вас скинуть им фотки каршеринговой машины и другой, попавшей в аварию. После чего вы звоните в ГАИ, дожидаетесь инспекторов и ждете пока инспекторы проведут все свои необходимые действия и составят протоколы”, - рассказала пользовательница TikTok.

Всё это время, пока инспекторы проводят нужные действия, автор ролика посоветовала “терпеливо ждать, не завершая аренду” в фирменном приложении сервиса. По её словам, это “очень важно для того чтобы страховка действовала”.

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При этом девушка призналась, что какую-то сумму заплатить всё же пришлось. По сути, она оплатила компании время простоя автомобиля, пока машина находилась в ремонте. По её словам, обошлось это в гораздо меньшую сумму, чем потенциальная стоимость ремонта самого авто.

“Я заплатила 1460 белорусских рублей за простой автомобиля, пока авто находилось в ремонте. Это, по сравнению с тем, на что я рассчитывала, показалось мне просто цветочками”, - рассказала автор ролика.

При этом девушка отметила лояльность сотрудников каршеринговой компании, которые, по её словам, на протяжении всех разбирательств были с ней “предельно вежливы”.

В комментариях многие зрители подтвердили слова автора, поделившись и своим малоприятным опытом ДТП на каршеринговых авто.

“Я попала в аварию на Hello, была виновата, ГАИ составили евро протокол, и каршеринг сказали возместить 280 рублей только за простой машины на ремонте и краску”, - рассказала одна из зрительниц.

“В 2023 году “размотал” всю бочину Polo, запчастей на 5-6 тыс. рублей было, выставили счет 1920 рублей. Я спросил: “А почему так мало? Я уже готовился к худшему”. Сказали, что страховая у них все закрывает”, - поделился своей историей другой.

Ранее Telegraf.news рассказал о том, что в TikTok появился ролик, на котором автор снял на трассе под Минском нарушителя ПДД. На кадрах видно внедорожник, который длительное время едет на достаточно большой скорости по полосе встречного движения. Сами встречные полосы при этом разделяет металлическое ограждение.

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