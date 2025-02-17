«И ничего человека не смущает?» - На трассе под Минском сняли несущийся по встречной внедорожник

🎥 Видео

Опубликовано: 17.02.2025 14:59 , Обновлено: 18.02.2025

В социальной сети TikTok появился ролик, на котором автор снял на трассе под Минском нарушителя ПДД. На кадрах видно внедорожник, который длительное время едет на достаточно большой скорости по полосе встречного движения. Сами встречные полосы при этом разделяет металлическое ограждение. Многих пользователей такое поведение водителя на дороге возмутило.

Где конкретно и когда было снято видео, автор ролика не уточнил, написав лишь что действие происходило в районе Минского моря, недалеко от агрогородка Ждановичи. При этом в комментариях пользователи узнали трассу, написав, что на кадрах трасса, ведущая на Молодечно.

Из видео не понятно, что вынудило водителя ехать по встречной полосе, да ещё и крайней левой, где в Беларуси на некоторых участках, действительно, допускается более высокая максимальная скорость (до 120 км/ч) и, следовательно, её используют машины для обгона, что только повышает уровень опасности показанной ситуации.

[info_b]Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика.[/info_b]

«Видел, что он повернул на кафе “Мустанг”, это полный… Я там меньше 120 км/ч не езжу во втором ряду», - написал в комментариях один из пользователей соцсети.

Зрители также возмутились фактом такого поведения водителя на встречной полосе, отметив в комментариях, что за такие нарушения нужно “без лишних разговоров” лишать прав “на год как минимум”. Другие же предложили “пожизненно” лишать таких водителей прав.

«И ничего человека не смущает?» - задался вопросом еще один комментатор.

«Нам смешно, а представьте врежется в автобус с детьми?», - добавил другой пользователь TikTok.

При этом в комментариях под видео пользователи соцсети сравнили водителя на встречной полосе с англичанином, намекая на то, что в Англии левостороннее движение.

[info_b]В 66% стран существует правостороннее движение и в 34 % – левостороннее. По левой стороне в основном ездят жители Австралии, Японии, Англии и Африки.[/info_b]

Ранее Telegraf.news рассказывал, что белорус опубликовал в TikTok 35-секундный ролик, на котором видно, как он с пассажиркой ехал по дороге в Бобруйск. В какой-то момент навигатор словно переклинило, и женский голос предупредил: “Через 400 метров — опасность”. Правда, только этим устройство не ограничилось и тут же добавило, что ещё ждёт водителя через эти 400 метров.

«Что там за поворот в ад?» — В TikTok показали «аномальную зону» под Бобруйском