Белтехосмотр объявил 50%-ную скидку на 1 день. Собрали адреса станций
Республиканское унитарное сервисное предприятие "Белтехосмотр" дало автомобилистам один день, чтобы пройти техосмотр за полцены. Скидку в 50% компания решила предоставить своим клиентам в честь Дня автомобилиста и дорожника, который в Беларуси отмечают в последнее воскресенье октября. Узнали, на каких станциях будет действовать акция.
Специальную скидку в 50% от тарифов по действующим прейскурантам на услуги государственного технического осмотра пообещали всем транспортным средствам, приехавшим на диагностические станции предприятия 26 октября 2025 года. Свою акцию компания назвала способом оказать “поддержку автомобилистам” и сделать “вклад в обеспечение безопасности дорожного движения”.
Рассчитывать на предоставление скидки автомобилисты могут на диагностических станциях предприятия во всех городах страны:
- ДС №78 г. Островец, ул. Полночная, 22
- ДС №79 г. Ганцевичи, ул. Энергетиков, 33А
- ДС №80 г. Слуцк, ул. Транспортная, 1А
- ДС №82 г. Шарковщина, ул. Красная Горка, 20
- ДС №83 г. Дятлово, ул. Советская, 104-а
- ДС №152 г. Бобруйск, ул. Гоголя, 181
- ДС №167 г. Витебск, ул. 6-ая Суражская, 9А
- ДС №200 г. Брест, ул. 2-я Заводская, 4А
- ДС №203 г. Мстиславль, ул. Могилевская, 19а
- ДС №210 г. Минск, ул. Социалистическая, 26/13
- ДС №222 г. Жабинка, ул. Мира, 21
- ДС №235 г. Гродно, ул. Обухова, 28
- ДС №252 г. Могилев, ул. Кулибина, 31
[inf]Кстати, до 20 октября на станциях Белтехосмотра также действуют специальные скидки на услуги в размере 20%, но воспользоваться ими смогут только представители одной категории автомобилистов - те, кто официально достиг пенсионного возраста.[/inf]
Белтехосмотр объявил о 20-процентных скидках на 20 дней
Ранее Telegraf.news рассказал, что в сентябре выросли расценки на техосмотр. На разных станция цены поднялись на 3 - 10 рублей.
«Белтехосмотр» повысил расценки на техосмотр
Кроме того, автовладельцам следует учесть новые требования к авто при прохождении техосмотра, которые вступили в силу в Беларуси с 1 сентября. Они касаются стёкол и шин автомобиля.
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