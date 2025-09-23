"Белтехосмотр" повысил расценки на техосмотр

Опубликовано: 23.09.2025 17:22 , Обновлено: 23.09.2025

На официальном сайте "Белтехосмотра" опубликовали новые цены на прохождение техосмотра. Речь идёт о стоимости на станциях самого предприятия.

На некоторых тарифы изменились ещё с 1 сентября, на других - с 15 августа. Об этом сообщил портал ABW.by.

По данным издания, повышение составило от 3 до 10 рублей на разных станциях техосмотра. Для примера, теперь за прохождение процедуры надо приготовить больше 50 рублей.

Для примера, вот некоторые изменения цен техосмотра для авто на бензине, дизеле или на газу:

ДС №70 в Крупках – 51,40 рубля (+5,98%) и 52,60 рубля (+6,05%) (было 48,50 рубля и 49,60 рубля);

ДС№75 в д. Замшаны – 47,70 (+9,91%) и 48,70 рубля (+9,93%) (было 43,40 рубля и 44,30 рубля);

№78 в г.Островце, №80 в Слуцке – 48,80 рубля (+9,91%) и 49,80 рубля (+9,93%) (было 44,40 и 45,30 рубля);

ДС№201, №235 в г. Гродно – 56,30 рубля (+21,08%) и 57,50 рубля (+21,05%) (было 46,50 рубля и 47,50 рубля);

ДC№124 в Слониме – 54,50 рубля (+21,11%) и 54,50 рубля (+21,11%) (было 45 рублей и 45 рублей).

Как видно, рост кое-где составил около трех процентов (как в Крупках), но в большинстве случаев приблизился к 10%, а в Гродно и Слониме превысил 21%.

Напомним, что “Белтехосмотр” менял прейскурант и в начале 2025 года. Тогда пройти техосмотр легковушки на бензине или дизеле стоило от 42 до 49 рублей в зависимости от станции.