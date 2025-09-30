Белтехосмотр объявил о 20-процентных скидках на 20 дней

Опубликовано: 30.09.2025 10:48 , Обновлено: 30.09.2025

Республиканское унитарное сервисное предприятие «БЕЛТЕХОСМОТР» сообщило, что с 1 по 20 октября вводит специальные скидки в размере 20% на свои услуги. Впрочем, воспользоваться ими смогут только представители одной категории белорусов..

Акцию объявили в преддверии Дня пожилых людей. 20% от тарифов отнимут на услуги по проведению техосмотра машин всех типов, но только если владельцем будет физлицо пенсионного возраста (при предъявлении пенсионного удостоверения).

Ранее Telegraf.news писал, что на официальном сайте “Белтехосмотра” опубликовали новые цены на прохождение техосмотра. Речь идёт о стоимости на станциях самого предприятия. Цены выросли от 5% до 20% в зависимости от станции.

«Белтехосмотр» повысил расценки на техосмотр