Белорусы стали чаще ездить на такси между городами. Сколько стоит от Минска до Витебска?
Жители Беларуси стали чаще пользоваться услугами такси для междугородних поездок. Специалисты сервиса «Максим» составили рейтинг направлений длиной более 50 км, для передвижения по которым чаще всего заказывали аренду машины с водителем.
Лидером стал маршрут Минск - Витебск . Между этими городами 285 км, а время в пути примерно 3,5 часа, рассказали Телеграфу в пресс-службе службы по вызову арендных машин.
Второе место по популярности у белорусов - маршрут Минск - Бобруйск с расстоянием в 155 км, которое авто проезжает почти за 2 часа.
Популярность этих направлений во многом обусловлена поездками к международному аэропорту, а также общей востребованностью столицы.
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Третье место у маршрута Минска - Гомель. Это самый длинный маршрут рейтинга: его длина более 300 км, время в пути 3,5 часа.
Также в пятерку вошли относительно и короткие маршруты. Так, четвертое по популярности место у поездок от Витебска до Полоцка с расстоянием 100 км и временем в пути 1,5 часа.
Замыкает рейтинг маршрут Могилев - Орша. Его протяженность 80 км, а доехать можно за час.
[info_b]В анализе участвовали междугородние заказы, поступившие в сервис «Максим» с начала 2023 года. В целом, доля таких поездок составила около 25% от общего числа.[/info_b]
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Сколько стоят поездки?
- Минск - Витебск - 225 рублей;
- Минск - Бобруйск - 120 рублей;
- Минск - Гомель - 255 рублей;
- Витебск - Полоцк - 81 рубль;
- Могилев - Орша - 68 рублей.
[info_b]Сервис «Максим» работает в Беларуси с 2017 года. Компания создала программно-аппаратный комплекс, позволяющий подключать неограниченное число заказчиков и исполнителей и обрабатывать миллионы заказов. Приложение для заказа услуг «Максим» и приложение для работы с заказами Taxsee Driver находятся в мировом топе приложений с миллионами пользователей (по утверждениям самой компании).[/info_b]
Напомним, ранее Телеграф писал о том, что в Беларуси изменился порядок оплаты за поездки в такси.
В Беларуси изменился порядок оплаты за поездки в такси. Что нового?