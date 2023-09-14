Белорусы стали чаще ездить на такси между городами. Сколько стоит от Минска до Витебска?

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Опубликовано: 14.09.2023 11:34 , Обновлено: 15.11.2024

Жители Беларуси стали чаще пользоваться услугами такси для междугородних поездок. Специалисты сервиса «Максим» составили рейтинг направлений длиной более 50 км, для передвижения по которым чаще всего заказывали аренду машины с водителем.

Лидером стал маршрут Минск - Витебск . Между этими городами 285 км, а время в пути примерно 3,5 часа, рассказали Телеграфу в пресс-службе службы по вызову арендных машин.

Второе место по популярности у белорусов - маршрут Минск - Бобруйск с расстоянием в 155 км, которое авто проезжает почти за 2 часа.

Популярность этих направлений во многом обусловлена поездками к международному аэропорту, а также общей востребованностью столицы.

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Третье место у маршрута Минска - Гомель. Это самый длинный маршрут рейтинга: его длина более 300 км, время в пути 3,5 часа.

Также в пятерку вошли относительно и короткие маршруты. Так, четвертое по популярности место у поездок от Витебска до Полоцка с расстоянием 100 км и временем в пути 1,5 часа.

Замыкает рейтинг маршрут Могилев - Орша. Его протяженность 80 км, а доехать можно за час.

[info_b]В анализе участвовали междугородние заказы, поступившие в сервис «Максим» с начала 2023 года. В целом, доля таких поездок составила около 25% от общего числа.[/info_b]

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Сколько стоят поездки?

Минск - Витебск - 225 рублей;

Минск - Бобруйск - 120 рублей;

Минск - Гомель - 255 рублей;

Витебск - Полоцк - 81 рубль;

Могилев - Орша - 68 рублей.

[info_b]Сервис «Максим» работает в Беларуси с 2017 года. Компания создала программно-аппаратный комплекс, позволяющий подключать неограниченное число заказчиков и исполнителей и обрабатывать миллионы заказов. Приложение для заказа услуг «Максим» и приложение для работы с заказами Taxsee Driver находятся в мировом топе приложений с миллионами пользователей (по утверждениям самой компании).[/info_b]

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что в Беларуси изменился порядок оплаты за поездки в такси.

В Беларуси изменился порядок оплаты за поездки в такси. Что нового?