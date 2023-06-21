В Беларуси изменился порядок оплаты за поездки в такси. Что нового?

Опубликовано: 21.06.2023 13:48 , Обновлено: 15.11.2024

Совмин Беларуси утвердил постановление, согласно которому изменились условия приема платы за услуги такси. Документ вступит в силу с 22 июля.

Теперь организации и индивидуальные предприниматели, которые занимаются перевозками пассажиров, смогут вместо кассового аппарата (совмещенного с таксометром), пользоваться программной кассой, рассказали в МНС “Минской правде”.

Кроме того, в такси не нужно будет использовать терминал, если пассажир оплачивает поездку карточкой. В таких случаях электронную квитанцию пассажиру пришлют на указанный им электронный адрес.

Кстати, ранее Телеграф писал, что ГАИ объявила рейды по такси:

Минская ГАИ объявила рейды по такси. Когда и что будут проверять?