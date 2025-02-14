Белорусы придумали, как прогреть машину и не получить штраф от ГАИ за превышение 5 минут

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Опубликовано: 14.02.2025 17:27 , Обновлено: 14.02.2025

В социальной сети TikTok появились ролики, в которых белорусские автомобилисты делятся своими лайфхаками, как не получить штраф в одну базовую (сегодня это 42 рубля) за прогрев автомобиля, если двигатель работает больше 5 минут. Авторы некоторых видео иронично обыграли эту тему и дали советы о том, что можно сделать, чтобы оставаться в рамках закона.

Так, автор одного ролика показала, как выглядит её авто по утрам: полностью заледеневшие стекла, боковые и лобовое, припорошенные снегом. Автор задалась резонным вопросом, как за 5 минут успеть не просто прогреть двигатель, но и растопить лёд на стёклах. Это настоящая задача со звёздочкой для многих автомобилистов, у которых нет встроенного подогрева стёкол.

Прогревать же машину во дворе больше 5 минут по закону нельзя. Можно получить штраф, потому что запрещена стоянка автомобиля с заведенным двигателем сверх этого времени.

Впрочем, в комментариях девушке накидали немало вариантов, как выйти из ситуации и не нарваться на штраф.

“Завел, пять минут поработала, заглушил, опять завел, новый отсчёт”, - посоветовал один из зрителей.

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Примерно такую же схему озвучил автор другого ролика.

«Если вы боитесь, что вас там сдадут (я не знаю, какие у вас там отношения с соседями): стоит машина греется четыре с половиной минуты. Дальше что мы делаем? Включили передачку — тронулись на 10 сантиметров. Всё. Снова нейтралка, ручник. Стоим, греемся еще 5 минут. Все нормально вы в законе», - поделился советом автор ролика.

Однако, некоторые комментаторы предположили, что такая схема может и не сработать, поскольку представителей Госавтоинспекции «вообще не волнует, отъехал ты, или “нагло” сидишь больше пяти минут, захотят - оформят».

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Другой комментатор предложил куда более практичный способ, который, впрочем, понравится далеко не всем.

“Ставить на стоянку, а не под окна людям.. и прогревай, сколько хочешь”, - написал один из зрителей.

При этом часть пользователей TikTok высказала мнение, что возможность прогревать авто во дворе столько, сколько того потребует конкретные обстоятельства - это “просто проверка на вшивость” для соседей автомобилиста.

«Мне сегодня хватило 5 минут, а вообще, прогревайте и не парьтесь, не думаю, что уже все кинулись звонить, проверка на вшивость», - написала одна пользовательница.

Впрочем, комментарии другого зрителя опровергли её слова. Мужчина заявил, что лично отправил в ГАИ уже 3 видео того, как соседи долго греют машины, и что всех их оштрафовали.

О том, что проблема действительно актуальная для белорусских автомобилистов, свидетельствует большое количество роликов в соцсетях на эту тему. Некоторые, как продемонстрировал автор следующего ролика, настолько увлеклись поиском “автомобилистов-нарушителей”, что видят проблему даже там, где её на самом деле нет.

Ранее Telegraf.news рассказывал о том, что в TikTok появилось видео, на котором автор показал как быстро «разморозить» лобовое стекло автомобиля, когда на улице минусовая температура. Ролик уже набрал свыше полумиллиона просмотров и около четырех с половиной тысяч лайков.

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