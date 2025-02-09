До 42 рублей. ГАИ предупредила белорусов о штрафах за прогрев авто. В каком случае?

Опубликовано: 09.02.2025 09:27 , Обновлено: 09.02.2025

В Беларуси водителей могут оштрафовать за прогрев двигателя автомобиля во дворе жилого дома дольше пяти минут. Об этом напомнил заместитель начальника УГАИ ГУВД Мингорисполкома Денис Ливанович.

Хотя прямого запрета на прогрев автомобиля зимой в белорусском законодательстве нет, пункт 140 Правил дорожного движения гласит, что остановка более пяти минут и стоянка транспортного средства должны осуществляться с неработающим двигателем, сообщило агентство «Минск-Новости».

Если же двигатель работает дольше, водителя могут привлечь к административной ответственности. «Согласно Кодексу об административных правонарушениях, ответственность за нарушение данной нормы предусмотрена в виде штрафа до одной базовой величины (42 рубля на февраль 2025 года)», — пояснил Ливанович.

Представитель ГАИ отметил, что такая мера связана с жалобами жителей на то, что выхлопные газы от прогревающихся автомобилей попадают в окна квартир.

Специальные рейды по выявлению нарушителей ГАИ не проводит, однако реагирует на обращения граждан. Нередко соседи снимают длительный прогрев автомобилей на видео, которое служит доказательством нарушения.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, что штрафы по линии ГАИ в Беларуси могут начать списывать автоматически.

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