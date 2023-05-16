В прокуратуре рассказали, за что аннулируют техосмотр у белорусов

Опубликовано: 16.05.2023 15:29 , Обновлено: 16.05.2023

Оказывается, выдачу техосмотра бело русским автовладельцам может аннулировать прокуратура. Сразу 7 случаев произошло недавно в Бресте. Какие были основания?

В прокуратуре Бреста сообщили, что смогли опротестовать выдачу свидетельтств о прохождении техосмотра, выданных белорусам, так “должностное лицо” взамен получали взятку.

По данным прокуратуры, работник станции техосмотра выдал “допуск к участию в дорожном движении транспортных средств с техническими неисправностями”.

В отношении инженера техосмотра до этого уже был вынесен приговор приговор суда Московского района Бреста. Его признали виновным в получении взятки, в том числе повторно. “Согласно материалам уголовного дела обвиняемый за вознаграждение выдал на 7 автомобилей диагностические карты с отметкой «соответствует» несмотря на фактическое наличие у них несоответствий”, - рассказали в прокуратуре.

После получения карт автомобилисты обращались в Брестский филиал УП «Белтехосмотр», где на основании предъявленных ими документов, в том числе с отметкой «соответствует», им выдавались разрешения на допуск автомобиля к участию в дорожном движении.

Ранее Телеграф сообщил, что после вступления в силу изменений в Закон «О дорожном движении», в Беларуси ужесточили правила прохождения техосмотра. Но также есть и послабления. Какой автомобиль не пройдет проверку в 2023 году, а с какими повреждениями теперь смело можно ехать, рассказали специалисты.

Техосмотр в Беларуси в 2023 году ужесточили. Ржавые машины можно, а что нельзя?