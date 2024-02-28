Белорусская таможня объявила об изменениях в работе на границе с Литвой с 1 марта

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Опубликовано: 28.02.2024 14:36 , Обновлено: 28.02.2024

Государственный таможенный комитет Беларуси в среду, 28 февраля, сообщил о серьёзных изменениях в работе таможенных служб с 1 марта. Они будут связаны с закрытием двух пунктов пропуска на границе с Литвой - КПП "Лаворишкес" (с белорусской стороны — "Котловка") и "Райгардас" (с белорусской стороны — "Привалка").

Согласно официальной информации ГТК, Литва приняла решение в одностороннем порядке прекратить передвижение пешеходов и всех видов транспортных средств через указанные пункты пропуска. Границу планируют перекрыть ровно в 00:00 часов 1 марта 2024 года.

В результате на белорусско-литовской границе останутся лишь два действующих пункта пропуска:

«Мядининкай» («Каменный Лог»),

«Шальчининкай» («Бенякони»).

При этом пересечь границу через эти КПП можно будет исключительно на транспортных средствах: движение пешеходов и велосипедистов литовская сторона также решила прекратить.

В связи с этим Государственный таможенный комитет Беларуси пообещал принять следующие оперативные меры:

увеличить количество сотрудников таможни в оставшихся открытыми пунктах пропуска,

перенаправить технические средства таможенного контроля с закрытых пунктов пропуска.

По мнению белорусской таможни, это позволит сократить время проведения таможенных операций в двух оставшихся пунктах пропуска.

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Напомним, решение о закрытии еще двух контрольно-пропускных пунктов на границе с Беларусью правительство Литвы приняло 21 февраля.

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А накануне Департамент миграции при Министерстве внутренних дел Литвы объявил, что устроит дополнительные проверки тысячам белорусов, въехавшим в страну до 2022 года. По словам главы департамента Эвелины Гудзинскайте, проверку предстоит пройти порядка 18-20 тысячам белорусов.

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