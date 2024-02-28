Литва пригрозила проверкой на "угрозу нацбезопасности" тысячам белорусов

Опубликовано: 28.02.2024 09:29 , Обновлено: 28.02.2024

Департамент миграции при Министерстве внутренних дел Литвы решил устроить дополнительные проверки тысячам белорусов, въехавшим в страну до 2022 года. По словам главы департамента Эвелины Гудзинскайте, проверку предстоит пройти порядка 18-20 тысячам белорусов.

По словам чиновницы, литовская миграционная служба проверит “всех граждан Беларуси, получивших вид на жительство на основании работы до того, как стал использоваться дополнительный опросник”, передало агентство Sputnik. Речь о специальной анкете, которую с ноября 2022 года обязаны заполнять все белорусы и россияне, которые подают документы на вид на жительства в Литве или продлевают старое. В этой анкете, в числе прочего, заявитель должен озвучить свою позицию по нынешней ситуации в Украине.

Как пояснила Гудзинскайте, если сотрудники миграционной службы обнаружат какую-то новую “негативную информацию” о заявителе, они направят запрос в Департамент госбезопасности, который и будет выдавать заключение о дальнейших действиях литовских властей. При этом отказ заполнять анкету, по её словам, “будет рассматриваться не в его пользу”.

“Если департамент придет к выводу, что человек представляет угрозу безопасности государства, его вид на жительство будет аннулирован ”, — предупредила руководитель Департамента миграции.

Количество работающих в Литве белорусов за год выросло в 1,6 раза

По последним данным Департамента, на данный момент действующий вид на жительство в Литве есть почти у 62,5 тыс. белорусов. Большая часть из них официально трудоустроена, а несовершеннолетних и пожилых людей старше 65 лет в общей сложности не более 5 тысяч, сообщил литовский портал lrt.lt.

По оценкам Службы занятости, в настоящее время в Литве по трудовому договору работает более 47,7 тыс. белорусов, причем за год эта цифра выросла в 1,6 раза. Большая часть из них работает в сфере транспорта и логики (73%), а также строительства (12%) и информации и связи (9%).

По состоянию на 1 февраля на учете в литовской службе занятости состояло 512 человек с белорусским гражданством: по сравнению с 2020 годом эта цифра увеличилась вдвое.

Литовский портал также привёл данные Государственной пограничной службы о белорусах, которых не впустили в Литву. По их информации, только с начала года литовские пограничники развернули на границе 232 белоруса, в большинстве случаев - из-за отсутствия необходимых документов и невозможности обосновать необходимость поездки в Литву. За прошлый же год в Литву не впустили 1734 гражданина Беларуси – из-за действующего запрета на въезд в страну, принадлежность к нежелательным лицам и по иным причинам.

«Они делают это чаще раза в месяц» – В Литве предложили лишать некоторых белорусов вида на жительство

Напомним, глава комитета Сейма Литвы по национальной безопасности Лауринас Кащюнас предложил лишать вида на жительство граждан Беларуси и России, которые регулярно возвращаются на родину. Кроме того, Сейм Литвы, продлевая национальные санкции против граждан России и Беларуси ещё на год, предложил проводить дополнительные проверки белорусов прямо на границе.

Правительство Литвы предложило пристальнее досматривать белорусов на границе