«Коллапс неизбежен» - Польские фермеры пригрозили перекрыть единственный рабочий КПП для фур на границе с Беларусью

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Опубликовано: 27.02.2024 16:39 , Обновлено: 27.02.2024

Польские фермеры пригрозили перекрыть единственный открытый на сегодняшний день пункт пропуска грузовых авто на польско-белорусской границе. Об этом сообщил заместитель директора по региональному развитию международной логистической компании STALOGISTIC Игорь Ковалев. По его словам, в этом случае на границе Беларуси со странами ЕС "определенный коллапс неизбежен".

По данным портала Office Life, в среде перевозчиков распространилась информация о планируемой забастовке на погранпереходе “Козловичи” (сопредельный пункт с польской стороны - “Кукурыки”) - единственном действующем КПП на границе с Польшей. По предварительным данным, совместную акцию протеста решили организовать местные фермеры и транспортники, которые требуют от властей ужесточить условия работы компаний с российским, белорусским и украинским капиталом.

В интервью изданию Ковалев сообщил, что участники забастовки планируют перекрыть движение через погранпереход и пропускать не более одной фуры в час. Ориентировочные сроки акции протеста - до 31 марта.

“Если все пойдет по такому сценарию, то определенный коллапс неизбежен. В комплексе, когда будут закрыты погранпереходы на границе с Литвой и когда встанет пункт пропуска “Козловичи”, это приведет и к росту ставок на перевозки, и к нарушению сроков доставки и к большим очередям”, - заявил эксперт.

По его словам, развитие ситуации на границе будет зависеть от реакции властей, причем не только польских, но и литовских, которые на прошлой неделе объявили о готовящемся закрытии двух контрольно-пропускных пунктов на границе с Беларусью -“Лаворишкес” (с белорусской стороны — “Котловка”) и “Райгардас” (с белорусской стороны — “Привалка”). Ковалев считает, что литовские власти теоретически могут направить персонал с закрытых погранпереходов на КПП “Мядининкай” (с белорусской стороны “Каменный Лог”), где недавно завершилась реконструкция, что может несколько сгладить ситуацию.

“Таким образом, дальнейшее развитие событий в грузоперевозках будет зависеть одновременно от ситуации на погранпереходе “Козловичи” и от ситуации на литовских погранпереходах”, - заявил эксперт.

Если же этого не произойдёт, то с учетом ожидаемого роста грузопотока весной, по словам Ковалева, это “добавит неприятностей грузовладельцам и транспортным компаниям”.

Ранее Телеграф сообщил, что по решению правительства Литвы еще два контрольно-пропускных пункта на границе с Беларусью планируют полностью закрыть с 1 марта 2024 года.

Правительство Литвы одобрило закрытие ещё двух КПП на границе с Беларусью

О решении литовского правительства сообщило местное издание LRT. По его информации, помимо закрытия двух КПП, с 1 марта также будут введены ограничения для пассажиров в железнодорожном пункте пропуска «Кена», чтобы лишить возможности посадки и высадки тех, кто следует транзитом в российский Калининград.