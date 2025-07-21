Белорусская таможня обвинила поляков в "неритмичности"

Опубликовано: 21.07.2025 14:32 , Обновлено: 21.07.2025

Белорусские таможенники обвинили своих польских коллег в "неритмичной" работе в пункте пропуска "Тересполь" (с белорусской стороны - "Брест"). Именно это, по мнению Государственного таможенного комитета Беларуси (ГТК), спровоцировало образование очередей на границе в минувшие выходные.

В пресс-службе ГТК заявили, что таможенники на КПП “Тересполь” “неритмично подавали легковые автомобили, следующие на въезд в Беларусь”. По данным белорусской стороны, 20 июля в течение порядка пяти часов поляки оформляли по 3-4 авто в час, в отдельные часы не оформляли их вовсе, из-за чего машины скапливались на польской территории.

“При этом на сайте польской таможенной службы заявлялось о 14 часах , которые граждане затрачивали на выезд из Польши”, - отметили в ГТК.

С белорусской стороны же, по данным ГТК, на прохождение границы по зеленому коридору в выходные уходило порядка 15 минут , по красному - около 1,5 часа (с учетом заполнения пассажирской таможенной декларации, если не было признаков нарушений и не проводился углубленный таможенный досмотр).

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Пожаловались белорусские пограничники и на длительное ожидание легковых авто, выезжавших из Беларуси в Польшу. По оценке белорусского ведомства, их польские коллеги могут принимать по 70 транспортных средств в час, но по факту в выходные оформляли лишь треть от этого объёма. В результате гражданам приходилось ждать вызова на границу до суток (на данном участке границы действует система электронной очереди, которая позволяет дистанционно получать уведомление о том, что приближается ваша очередь на прохождение таможенного досмотра).

Одновременно с этим на литовском и латвийском участках границы в минувшие выходные очереди практически отсутствовали, сообщили в ГТК.

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Ранее Telegraf.news рассказал, что на прошлой неделе в Государственном таможенном комитете прокомментировали жалобы в соцсетях о долгом пересечении границы. В ведомстве заявили, что принимают все возможные меры для сокращения времени прохождения контроля на фоне «намеренной неритмичной работы контролирующих служб сопредельных стран».

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