В Бресте пресекли «бизнес» по пересечению границы без очереди. Сколько стоила услуга?

Опубликовано: 19.07.2025 13:34 , Обновлено: 19.07.2025

Экономический суд Брестской области осудил двух местных жителей, которые, согласно постановлению, за деньги помогали водителям пересекать границу без очереди. Как сообщил телеканал «Беларусь 4. Брест», они использовали льготы для проезда через пункт пропуска «Варшавский мост».

По данным из сюжета, схему создали, чтобы обойти систему электронной очереди, где время ожидания могло быть долгим. Для этого, по данным проверяющих, в автомобиль клиента подсаживали человека, имеющего по закону право на внеочередной въезд в пункт пропуска.

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К таким категориям, как отметила главный государственный налоговый инспектор инспекции МНС по Брестской области Ольга Мисилюк, относятся, например, инвалиды, участники войн, а также лица, следующие с детьми до трёх лет или с детьми с инвалидностью до 18 лет.

При наличии такого пассажира транспортное средство получало законное основание для въезда в зону досмотра без регистрации в электронной очереди.

Стоимость такой услуги, как сообщается, доходила до 250 евро . Выручку, как сказано в репортаже, делили с привлечёнными для этой цели льготниками. В мае 2025 года в качестве клиента выступил сотрудник налоговой, после чего деятельность была свёрнута.

Решение суда

Дела об административном правонарушении рассматривались в Экономическом суде Брестской области. В ходе процесса установили, что один из обвиняемых за полгода заработал свыше 17 тысяч рублей. Другой житель Бреста, по данным источника, получил более 10 тысяч рублей дохода.

В результате суд признал их виновными в незаконной предпринимательской деятельности. По словам пресс-секретаря экономического суда Татьяны Парафенюк, одному из них назначен штраф в размере 50 базовых величин (2100 рублей) с конфискацией 15% незаконно полученного дохода. Второму — штраф в 30 базовых (1260 рублей) также с конфискацией 15% дохода.

Пока постановления суда в законную силу не вступили.

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