Белорусам без машины пообещали подарить 1500 рублей. Но есть условия

Опубликовано: 18.09.2024 18:06 , Обновлено: 18.09.2024

В минском автоцентре "ДрайвМоторс" сообщили, что начали выдавать "подъемные" водителям, у которых нет своей машины. Размер выплаты - 1500 белорусских рублей. Потратить их можно на покупку "бэушки" в автопарке этого дилера.

Как рассказали Telegraf.news в компании, для получения “подъемных” нужно только действующее водительское удостоверение. В “ДрайвМоторс” заверили, что на 1500 рублей могут рассчитывать все водители, на которых не зарегистрированы машины. Пообещали не требовать справку об отсутствии транспорта: “все строится на доверии”.

Дилер также заверил, что потратить эти деньги можно на покупку “любой “бэушки” в автопарке “ДрайвМоторс”. В компании рассказали, что в дилерском центре на Долгиновском тракте, 186 в столице предлагают иномарки разных брендов: Nissan, Suzuki, Skoda, Renault, Volkswagen, Mazda, Lada, Geely и Toyota. В автоцентре отметили, что большая часть машин возрастом до пяти лет и “в отличном состоянии”.

“ДрайвМоторс” также сообщил, что “подъемные” выдадут и при покупке машины в беспроцентную рассрочку, которую предлагает автоцентр на год при условии оплаты половины стоимости авто. Кроме того, как заверили в компании, 1500 рублей для покупки “бэушки” можно получить и при оформлении кредита на 10 лет со ставкой 0,01% годовых в первые 180 дней (затем – 17,5%).

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Где белорусы могут купить авто по программе трейд-ин

Те, кто не подпадает под условия предложения от “ДрайвМоторс”, могут купить машину по программе трейд-ин. Это система покупки, при которой покупатель отдает продавцу старый товар в зачет стоимости нового. То есть отдаешь старую машину, доплачиваешь при необходимости и получаешь новое авто.

К примеру, программу трейд-ин предлагает автосалон “Автодом” в Минске. На сайте сказано, что принимают авто не старше 2000 года выпуска, доплатить разницу в стоимости можно наличными либо оформить кредит или лизинг.

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“Geely Атлант-М” предлагает купить новый автомобиль Geely по услуге трейд-ин. Там тоже можно взять недостающую сумму в кредит или лизинг под “выгодный процент”. Пообещали принять машины любого года выпуска, марки и с любым пробегом.

Здесь можно ознакомиться с условиями программы трейд-ин «Автоцентра на МКАД», который является официальным дистрибьютором автомобилей Haval в Беларуси.

Ранее Telegraf.news сообщал, что компания “Белгосстрах” с недавнего времени перестала оформлять страховки на некоторые марки автомобилей. Такую информацию, ссылаясь на внутренний документ компании, как заявлено, доведенный до всех филиалов страховой, 11 сентября распространил белорусский портал Blizko.by.

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