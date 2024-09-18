Как изменились цены на автозапчасти в Беларуси после введения санкций ЕС? Продавцы назвали «проблемные» марки

Опубликовано: 18.09.2024 11:44 , Обновлено: 18.09.2024

Рынок автомобильных запчастей в Беларуси успел прочувствовать на себе влияние последнего пакета европейских санкций, введённых летом этого года против Республики. Сами продавцы утверждают, что спустя несколько месяцев работы в новых условиях уже "всё налажено", хоть и признают наличие некоторых проблем. Узнали, как изменились цены на автозапчасти после введения санкций и владельцам каких автомобильных брендов пока сложнее всего обслуживать свои машины.

В новом санкционном списке, вступившем в силу в июле этого года, оказались как мелкие расходники, такие как резиновые прокладки, шайбы и уплотнители, так и более серьёзные детали, найти замену которым не так легко - детали для двигателей и подвески, фары, замки, ключи, стекло, электрические системы сигнализации и тому подобное.

В результате белорусским продавцам автозапчастей пришлось оперативно перестраиваться, искать новых поставщиков, менять логистику доставок, что неизбежно привело к подорожанию запчастей. Впрочем, сами продавцы оценили его как “небольшое”, поскольку на белорусский рынок на фоне европейских санкций пришли новые бренды: турецкие, китайские, испанские. А вот высокотехнологичный оригинал, признались продавцы, сейчас в Беларуси практически отсутствует.

“Он в Беларусь ввозится, однако ценник у таких сложных компонентов будет космическим. Например, если в Польше деталь стоит 100 рублей, то у нас за такую же в магазине просят все 250!” - процитировал одного из продавцов портал av.by.

По его словам, сейчас в Беларуси, с точки зрения наличия запчастей, без проблем можно обслужить корейские, японские авто. Для них “всё есть в наличии” или “можно под заказ привезти в течение пары дней”. А вот популярные немецкие марки, такие как Volkswagen и Mercedes, продавец назвал проблемными по запчастям.

[info_b]Полностью репортаж о том, как изменился рынок запчастей в Беларуси из-за новых санкций ЕС и выгодно ли сейчас ввозить запчасти из Польши, можно почитать на портале av.by по ссылке.[/info_b]

Ранее Telegraf.news рассказал, что после того, как вступили в силу новые санкции ЕС, польские пограничники усилили проверки на границе с Беларусью и перестали пропускать многие товары, которые обычные люди везут для собственных нужд. Белорусы также стали жаловаться на проблемы с оформлением возврата НДС (tax-free).

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