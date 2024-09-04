Белорус лишился почти 400 рублей после поездки на каршеринге - нюанс в одной кнопке

Опубликовано: 04.09.2024 15:17 , Обновлено: 04.09.2024

Белорус воспользовался услугой каршеринга, проехав на арендованной машине пару часов. А потом завершил поездку, нажав не на ту кнопку в приложении. В итоге это привело к списанию со счета Алексея (так зовут водителя) почти 400 рублей.

По словам Алексея, в приложении фирмы каршеринга было две кнопки - “Завершить” и “Закрыть машину и приостановить”. “Я почему-то подумал, что если у тебя абонемент, то в случае использования «Закрыть и приостановить» по окончании действия абонемента аренда закончится”, — поделился белорус, передал портал Onliner.

Аренда машины оказалась незавершенной, и в течение нескольких дней со счета белоруса списывались деньги. “Захожу [в интернет-банкинг] и смотрю, что постоянно идет попытка списать средства с карты, по 10 рублей. Это выглядело как глюк. Захожу в приложение, вижу: 170 рублей, а всего набежало почти 400 рублей”, - рассказал мужчина.

Он связался с оператором каршеринга Multimotors, где ему сообщили, что водитель поставил арендованную машину в режим парковки. Его остановили тогда, когда в компании обратили внимание на долгосрочную парковку и набежала крупная сумма.

Со слов Алексея, дополнительного сообщения о переходе в режим платной парковки он не получил и думал, что по завершении абонемента аренда завершилась. Водитель хотел вернуть деньги, так как машиной не пользовался, однако в компании ему пояснили, что это сделать нельзя: авто было на стоянке.

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Что рассказал оператор

В компании пояснили, что если человек нажимает в приложении “Закрыть” автомобиль, то есть поставить в режим платной парковки, появляется дополнительное сообщение “Вы действительно хотите закрыть машину и перевести вашу аренду в режим парковки?”. В Multimotors также рассказали, что при переходе машины в режим “Ожидание” пользователю на телефон отправляют push-уведомления для напоминания о платной парковке.

Скриншот: Onliner

“А если простой больше двух часов, техподдержка набирает клиенту, чтобы уточнить, все ли хорошо”, - добавили представители сервиса. Они рассказали, что в случившейся с Алексеем ситуации не только отправили 14 push-уведомлений ему, но и пытались связаться с ним, однако телефон пользователя был недоступен.

Скриншот: Onliner

А так как машина просто простаивала, сервис не мог передать ее в аренду другим клиентам, а значит, зарабатывать. “Тем не менее затраты на автомобиль все равно шли. Это и страховки, и платежи финансовым организациям, и другие”, - перечислили в компании.

Поэтому “период бронирования автомобиля должен быть оплачен пользователем по действующим тарифам сервиса Multimotors”, добавили там.

Ранее Telegraf.news сообщал, что белоруска в TikTok опубликовала два ролика, в которых показала, какой аварией еще зимой 2024 года закончилась ее поездка на каршеринговом авто и какую сумму за ущерб компании девушка должна выплатить. Некоторые комментаторы удивились цифрам, другие же стали самостоятельно считать, во сколько может обойтись ремонт машины при таком ДТП.

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Также мы писали, что Госавтоинспекция Минска рассказала в апреле об усилении профилактической работы с клиентами каршеринговых сервисов. Инспекторы сообщили, что информацией о “подозрительных” водителях за рулем арендованного авто, в том числе во время рейдов ГАИ, с ними в режиме реального времени делятся диспетчеры каршеринговых компаний.

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