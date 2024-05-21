"Штраф" - почти 14 тыс. рублей. Белоруска поразила подписчиков в TikTok тем, как закончилась ее поездка на каршеринге

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Опубликовано: 21.05.2024 18:55 , Обновлено: 21.05.2024

Белоруска в TikTok опубликовала два ролика, в которых показала, какой аварией еще зимой закончилась ее поездка на каршеринговом авто и какую сумму за ущерб компании девушка выплачивает до сих пор. Некоторые комментаторы удивились цифрам, другие же стали самостоятельно считать, во сколько может обойтись ремонт машины при таком ДТП.

Судя по скриншоту из приложения, который привела в ролике белоруска, компании Anytime она должна 13,67 тыс. белорусских рублей, это и есть “возмещение ущерба”.

В комментариях автор видео рассказала свою версию ДТП: “Занесло на снегу в январе, дороги не почищены, из-за того, что оказалась на “встречке”, по закону, вина моя. Если вина моя, ущерб компенсирую я”.

Со слов белоруски, “после 40-минутных уговоров” ей дали рассрочку по выплате на 11 месяцев.

Один из комментаторов заявил, что в этой ситуации “ремонта на 3 тыс. от силы”. С ним тут же поспорили и назвали другие цифры: 4 тыс., 5 тыс. и даже 18 тыс.

“За что такой штраф?” - удивился другой юзер TikTok.

“Был по делу в Минске. Надо было поездить. Скачал Anytime, почитал условия договора… вызвал такси”, - поделился опытом третий.

“Первое правило каршеринга: не брать авто у Anytime”, - заявила еще одна пользовательница.

С ней согласился другой комментатор, отметив, что у иных компаний “комплексное страхование”: “За такие же повреждения я в Hello заплатил $200”.

“Так а что не так? Развалена на $2,5 тыс. плюс-минус. Ну, и неустойка, конечно же, все по справедливости. Плати и делай выводы”, - написал еще один юзер TikTok.

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