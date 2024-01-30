В рейтинге доступности топлива Беларусь – 24-я. Сколько литров на зарплату могут купить в России, Польше, Латвии, Литве и Эстонии?

Опубликовано: 30.01.2024 11:51 , Обновлено: 30.01.2024

Беларусь заняла 24-е место в рейтинге доступности автомобильного топлива среди европейских стран. Такое исследование провели эксперты Центра экономических исследований «РИА Рейтинг». Авторы опубликованного рейтинга подсчитали, что за среднюю зарплату белорус может позволить себе купить примерно 728,3 литра бензина (по данным Белстата, средняя начисленная заработная плата в РБ по состоянию на декабрь 2023 года составила 2271 руб.). А что у наших соседей?

Россия в рейтинге заняла 15-е место. Исследователи сообщили, что в среднем россиянин на зарплату может приобрести 1,164 тыс. литров бензина АИ-95.

Эстонию поставили на 20-е место – 820,7 литра .

22-ю строчку отвели Литве – 760,3 литра .

Сразу за Литвой стоит Польша – 748,5 литра .

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Латвия в рейтинге оказалась на 27-й позиции – 648,8 литра на зарплату.

Лидер рейтинга – Люксембург , в этой стране средняя зарплата позволяет приобрести почти 2,7 тысячи литров бензина. На второй строчке расположилась Великобритания : больше 2000 тысячи литров . На последнее, 32-е место исследователи поставили Молдову: 456 литров .

Ранее Телеграф писал, что с 1 января в Беларуси вступили в силу изменения Налогового кодекса. Они, в частности, подразумевают повышение акцизов. Новые акцизные ставки установлены и для автомобильного топлива.

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