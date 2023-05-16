Белнефтехим перестал понижать цены топлива в Беларуси. Почему?

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Опубликовано: 16.05.2023 11:32 , Обновлено: 16.05.2023

Во вторник, 16 мая, впервые за последние 11 недель не произошло понижение цен на бензин и дизель. В государственном концерне никак не объяснили прекращение приятного для белорусов явления. Впрочем, там не раскрывали секрета, почему вообще решили 10 недель подряд снижать цены на заправках.

Ранее посол Беларуси в России Дмитрий Крутой объяснял снижение цен “политикой ценовой балансировки” между белорусским и российским рынком, о которой договорились два государства.

По словам дипломата, белорусской стороне важно было “держать ценовой паритет на уже готовые нефтепродукты в коридоре 10-15%”. Т.е. цены на топливо в Беларуси не должны быть дороже российского больше, чем на эти проценты.

После 10 недель снижения стоимости бензина и дизеля на 1 копейку, цены на белорусских заправках упали чуть меньше, чем на 5%.

Сейчас в Беларуси стоимость топлива такая:

ДТ-К5 2,36 руб,

АИ-95-К5 2,36 руб,

АИ-92-К5 2,26 руб.

В то же время, в России в приграничной с Беларусью Смоленской области цены на заправках примерно такие (там нет единых тарифов на всех заправках):

ДТ-К5 - 55 российских руб ( ≈ 2 BYN),

АИ-95-К5 - 51 российский руб ( ≈ 1,87 BYN),

АИ-92-К5 - 47 российских руб ( ≈ 1,72 BYN).

Таким образом получается, что в России дизель дешевле белорусского примерно на заветные 15%. А вот 95-й бензин дешевле в РФ примерно на 20%. Российский 92-й обходится на 24% дешевле.

Если в “Белнефтехиме” на самом деле следуют правилу, объявленному Дмитрием Крутым, то у белорусов остаётся надежда на снижение цен на 92-95 бензины ещё копеек на 10-15 каждый. При темпе 1 копейка в неделю это могло бы занять ещё весь оставшийся май и лето.

Впрочем, в госконцерне могли решить, что достигнутой 15-процентной разницы с Россией в стоимости дизеля вполне достаточно. Возможно, такая разбежка вполне приемлема для белорусского сельского хозяйства, чтобы быть конкурентоспособными на российском рынке. Да и посевная приближается уже к концу - в это время стоимость дизеля особенно важна.