Как давление в шинах и кондиционер могут сэкономить топливо? Эти 7 советов от автоэксперта позволят заправляться реже

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Опубликовано: 20.05.2024 11:23 , Обновлено: 20.05.2024

Иногда стоимость заправки автомобиля может поспорить с тратами на еду или оплату квартиры. С учётом роста цены на нефть желание избежать лишних трат понятно и логично. Автомобильный эксперт платформы проверки истории автомобилей СarVertical Матас Бузелис дал 7 советов, которые помогут снизить расходы на топливо.

1. Двигайтесь стабильно

Расход топлива увеличивается при агрессивном вождении, резком ускорении и резком торможении. Научные исследования показали, что такой стиль вождения может снизить топливную экономичность до 40 процентов. Чтобы решить эту проблему, важно избегать резкого увеличения скорости и использовать передачи для торможения. Лихач сократит поездку лишь на минуту или две, но не компенсирует более высокий расход топлива. Более медленная езда лучше скажется на работе двигателя, а также сбережёт шины и подвеску.

2. Включайте кондиционер только при необходимости

Системы климат-контроля в современных автомобилях часто включают кондиционер даже тогда, когда в этом нет необходимости. Компрессор кондиционера является чрезвычайно мощным устройством и может увеличить расход топлива на целых 30 процентов.

Системы кондиционирования воздуха пригодятся в жаркие летние или дождливые осенние дни, поскольку они одновременно охлаждают и сушат воздух. Однако в целях экономии топлива очень важно использовать их в меру.

3. Регулярно проверяйте давление в шинах

Для каждой модели производитель автомобиля рассчитывает оптимальное давление в шинах, необходимое для достижения наилучшего сочетания производительности, комфорта, безопасности и экономии топлива. Низкое давление в шинах увеличивает сопротивление качению, заставляя двигатель использовать больше топлива для поддержания скорости.

По этой причине рекомендуется регулярно (хотя бы раз в месяц) проверять давление в шинах. Согласно исследованиям, снижение давления в шинах на 1 процент увеличивает расход топлива на 0,3 процента. Однако эксперты СarVertical предупреждают, что шины не следует перекачивать, поскольку более высокое давление может привести к неравномерному и слишком быстрому износу.

4. Сбросьте ненужный вес

Расход топлива увеличивается по мере увеличения веса автомобиля, поскольку для приведения в движение более тяжелого автомобиля требуется больше мощности. Автомобильные инженеры отказываются от запасных колес и выбирают алюминий или даже пластик вместо стали, чтобы максимально снизить вес автомобиля.

Если в вашем авто есть необязательные предметы, то нет никакой нужды возить их с собой. Приведите в порядок салон и багажник и уберите тяжелые вещи. Это сделает автомобиль экономичнее, маневреннее и просторнее.

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5. Избегайте пробок

Чтобы расходовать меньше топлива, следует привыкнуть максимально избегать пробок. Постоянное торможение и повторное увеличение скорости дает дополнительную нагрузку на двигатель, подвеску и коробку передач. Многие знают, что одна из основных причин, по которой езда в городе считается самой неэкономной, — это пробки. Зачастую лучше и удобнее выбрать более длинный маршрут, где движение менее интенсивным. Избежав часа пик вы сможете сэкономить много топлива и времени. В некоторых городах застрять в пробке можно на несколько часов.

6. Планируйте свои поездки заранее

Еще одна причина, по которой водители на короткие расстояния испытывают самый высокий расход топлива, заключается в том, что двигатели потребляют значительно больше топлива до прогрева. Двигатель перед поездкой необходимо разогреть так же, как и тело человека – чрезмерная нагрузка без прогрева может привести к повреждению двигателя.

Стоит постараться успеть сделать больше дел за одну поездку — это гораздо полезнее, чем ездить несколько раз в один и тот же день. Кроме того, использование круиз-контроля при движении по трассе позволяет избежать чрезмерного ускорения и замедления, что приводит к более эффективному использованию топлива.

7. Делайте выбор в пользу более экономичной модели автомобиля

Отличным началом пути к более экономичному вождению является покупка автомобиля, который потребляет меньше топлива. Тяжелые внедорожники и мощные седаны никогда не будут такими же экономичными, как небольшие семейные автомобили.

Если вы не собираетесь менять свой автомобиль, не забывайте о ежедневном обслуживании автомобиля. Водители часто не учитывают, что важнейшим фактором снижения расхода топлива является состояние автомобиля. На расход топлива влияют такие элементы, как двигатель, подвеска и электрические системы. Например, неисправный датчик кислорода может удвоить расходы на топливо. Необходимо проводить регулярный осмотр автомобиля.

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