Британских водителей попросили в сентябре возить в машине тазик с водой. А белорусам поможет?

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Опубликовано: 03.09.2024 12:13 , Обновлено: 03.09.2024

Эксперты британской компании по лизингу автомобилей Vanarama посоветовали автомобилистам возить на пассажирском сиденье тазик с водой в сентябре. По их мнению, такой способ поможет сэкономить топливо. Как это работает?

Представитель компании Vanarama, занимающейся лизингом коммерческих транспортных средств, посоветовал автомобилистам поставить на пассажирское сиденье миску с водой, чтобы сэкономить топливо и улучшить свои водительские навыки.

“Каждый раз, когда вы нажимаете на тормоза, энергия, за которую вы заплатили топливом, теряется из-за тепла, выделяемого тормозными колодками и дисками. Не увеличивайте обороты двигателя без необходимости при ускорении просто плавно переключайте передачи, поддерживая обороты двигателя на разумном уровне, но не перегружая их из-за слишком высокой передачи”, - рассказал представитель компании Vanarama Дэрил Уэст.

Так, стоящая миска с водой на пассажирском сиденье, по мнению эксперта, может стать отличным средством от ненужного ускорения и торможения. Если вы слишком сильно нажмёте на педаль газа, то вода из ёмкости выплеснется ровно, как и при резком торможении. Этот трюк послужит стимулом для того, чтобы избегать резкого переключения передач и торможения, и позволит поддерживать скорость на разумном уровне. Таким образом, это может помочь сократить количество топлива, полагает эксперт.

По мнению специалиста компании Vanarama, лайфхак с тазиком и водой позволит экономить на заправке и сберечь бюджет.

[info_b]Такую рекомендацию он дал на фоне новостей о возможном подорожании топлива в Великобритании. Так, накануне премьер-министр Вкликобритании Кир Стармер предупредил общественность, что предстоящий октябрьский бюджет будет «болезненным» для многих семей. Некоторые эксперты в области автомобилестроения предположили, что в дополнение к повышению налогов правительство может в довесок отменить “заморозку” и снижение пошлины на топливо.[/info_b]

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“Заставляя автомобиль работать интенсивнее, вы расходуете больше топлива, поэтому понимание того, когда вам может понадобиться тормозить, и своевременное переключение передач поможет вам двигаться более плавно”, - отметил эксперт.

Он подчеркнул, что в автомобиле с механической коробкой передач, оснащенном тахометром (счетчиком оборотов), водителю следует избегать увеличения оборотов двигателя до значений более 2500 об/мин или менее 1000 об/мин, так как оба эти показателя могут отрицательно сказаться на экономичности.

Стоит отметить, что для того чтобы двигаться на автомобиле более плавно, ставить тазик с водой совсем необязательно. Для этого его достаточно просто представить и помнить о том, что резкое торможение и ускорение заставляет автомобиль расходовать больше топлива. Таким образом, этот совет может помочь сберечь бюджет не только британцам, но и белорусам. При этом не только в сентябре.

К слову, цены на топливо в Беларуси хоть и не так интенсивно, но также растут. За первое полугодие 2024 года, согласно данным ЕЭК цены на бензин в Беларуси выросли на 2,6%, а на дизтопливо — на 2,5%. Это больше, чем в среднем по Евразийскому союзу.

Ранее Telegraf.news писал о том, что цены на бензин и дизельное топливо от года к году не становятся меньше, и многие автовладельцы всё чаще задумываются об том, как сократить траты на заправке. Кажется, что нет ничего проще, чем уменьшить количество поездок. Но на самом деле можно оптимизировать некоторые процессы в езде и эксплуатации своего автомобиля, чтобы сэкономить до трети топлива. Что это за трюки?

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