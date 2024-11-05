Автоэксперт раскрыл экспресс-метод разморозки лобового стекла оранжевым овощем. Чем лучше скребка и пшикалок?

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Опубликовано: 05.11.2024 12:27 , Обновлено: 05.11.2024

С наступлением холодов в Беларуси автомобилисты столкнулись с ненавистным ритуалом утренней разморозки лобового стекла. Каждый год в это время многие водители вооружаются скребками или специальными жидкостями, чтобы избавиться от наледи. Однако автоэксперты предложили нестандартное решение, которое может оказаться не только более эффективным, но и бюджетным. Нужно использовать только один оранжевый овощ, который растет на грядках у многих белорусов, да и продается осенью повсеместно.

[info_b]По данным карты минимальной температуры воздуха Белгидромета, в ночь на 5 ноября в агрогородке Полесский Брестской области зафиксировали до -8,3 градусов мороза. В целом по стране температура не поднималась выше -1,4 градусов.

Поэтому тема разморозки стекол автомобиля сейчас как никогда актуальна для белорусских водителей. Эта проблема будет сопровождать нас последний месяц осени, всю зиму и даже, возможно, часть весны.

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Как быстро разморозить стекла авто?

Этот прием может показаться странным, но, как утверждает специалист из компании Motor Match, может стать ключом к размораживанию лобового стекла автомобиля.

[info_b] Motor Match — онлайн-платформа, которая помогает пользователям находить и сравнивать автомобили для покупки. Компания Motor Match была основана в 2016 году Майклом Смитом, имеющим более чем 50-летний опыт работы в автоторговле.

Советы экспертов Motor Match по уходу за машинами часто появляются в британских СМИ.[/info_b]

По мнению эксперта, решением проблемы замерзших стекол машины могут стать… остатки тыквы, пишет издание The Sun. Он утверждает, что «секрет кроется в содержании крахмала” в этом оранжевом овоще.

Чтобы убедиться в том, что этот способ работает, обязательно «нарежьте кожуру тыквы и натрите внутренним слоем на лобовое стекло» для быстрого размораживания.

[info_b]К слову, тыкву можно заменить картошкой, в которой, как известно, также содержится крахмал. [/info_b]

“Крахмал, содержащийся в таких овощах, как тыква и картофель, является естественным средством для плавления льда. Если нанести его на покрытое инеем лобовое стекло, он поможет разрушить лед и значительно облегчит его соскабливание. Это простой и экономичный метод, который может сделать ваше утро более спокойным», — заявил сотрудник Motor Match.

Кроме того, он добавил, что «крахмал действует как барьер между льдом и стеклом, предотвращая его быстрое повторное замерзание”.

[info_b]Отметим, что этот способ может быть неэффективен при очень сильных морозах или толстом слое льда.[/info_b]

По словам специалистов, этот метод “особенно полезен для тех, кто хочет свести к минимуму воздействие на окружающую среду”.

“Это экологичный способ борьбы с морозом, снижающий потребность в химических антиобледенителях [в виде спреев, “пшикалок”], которые могут нанести вред окружающей среде», — отметили они.

А что касается скребка, давно известно, что даже пластиковый скребок при неправильном использовании может оставить царапины на лобовом стекле. Это ухудшает видимость и может привести к необходимости замены стекла.

Другие способы экспресс-разморозки

Ранее Telegraf.news также публиковал быстрые способы избавиться от наледи на авто. Например, в Сети предлагают воспользоваться полиэтиленовым пакетом и теплой водой.

https://telegraf.news/lifehacks/kak-ochistit-zamerzshee-steklo-mashiny-ot-lda-bez-skrebka-genialnyj-sposob-za-kopejki/

Кроме того, можно полить стекло “незамерзайкой”. Просто достаньте бутылку и налейте средство прямо на замерзшее лобовое стекло. Через некоторое время лед можно будет буквально стереть.

Как быстро разморозить стекла авто? Эта жидкость есть у каждого водителя

В свою очередь инженер NASA придумала гениальный способ размораживания лобового стекла, который работает меньше чем за минуту.

Как разморозить стекло у авто и завести двигатель в мороз? Нашли совет инженера NASA и не только