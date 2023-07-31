Адвокат пояснил, когда белорусы могут брать чужое авто, но угоном это не будет
Как бы это странно не звучало, но не всегда то, что многие считают «угоном», таковым является. Бывают ситуации, когда «угон» - вовсе и не угон. Адвокат пояснил тонкости белорусского законодательства.
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Под угоном понимают незаконное завладение транспортным средством (ТС) и поездку на нем без цели хищения. Важно – угонщик, не ставит под сомнение право собственности на ТС, посягает лишь на возможность пользования им, завладевает для поездки куда-либо.
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Когда “угон” вовсе не угон?
- если у водителя есть право на поездку, даже если он нарушает порядок реализации этого права. Пример: если водитель, за которым закреплено ТС по месту работы, самовольно поехал на нем в личных целях, например в выходной. В этом случае он не будет нести ответственность за угон, так как данное ТС не является для него чужим. Это будет оцениваться как дисциплинарный проступок, рассказал адвокат порталу “Вечерний Бобруйск”. А вот если водитель самовольно решил прокатиться на незакрепленной за ним машине (пусть и принадлежащей организации, где он работает) – это уже будет угон.
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[info_b]Бывают ситуации, когда наряду с угоном ТС крадут предметы, находящиеся в машине, например – магнитолу. В этом случае действия будут квалифицироваться по совокупности преступлений как угон и как хищение. А угон с целью разборки авто и последующей продажи на запчасти уже трактуется как хищение автомобиля.[/info_b]
- перемещение машины с одного места на другое в пределах ее стоянки чтобы облегчить проезд других ТС или доступ к ним не будет считаться угоном;
- также не влечет уголовной ответственности завладение ТС в состоянии крайней необходимости (отвезти больного человека в больницу, при задержании преступника);
- кроме того, не будет считаться угоном самовольное завладение ТС одним из собственников (член семьи, близкий родственник) или даже близким знакомым, которому ранее уже разрешали пользоваться автомобилем без предварительного согласия собственника. В этом случае эти люди исходили из “действительного или предполагаемого права на пользование данным транспортом”. Подобные самовольные действия могут быть расценены как административное правонарушение – самоуправство.
- не будет состава преступления, если совершили поездку по производственной необходимости (например, пробная поездка после ремонта).
Адвокат ответил на вопрос: “А что, если я покатаюсь и верну?”. По его словам, если кто-то взял чужое авто, покатался и вернул машину на место, добровольным отказом от совершения преступления это считаться не будет, так как угон считается совершенным с момента начала движения ТС.
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