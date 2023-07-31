Адвокат пояснил, когда белорусы могут брать чужое авто, но угоном это не будет

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Опубликовано: 31.07.2023 18:24 , Обновлено: 31.07.2023

Как бы это странно не звучало, но не всегда то, что многие считают «угоном», таковым является. Бывают ситуации, когда «угон» - вовсе и не угон. Адвокат пояснил тонкости белорусского законодательства.

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Под угоном понимают незаконное завладение транспортным средством (ТС) и поездку на нем без цели хищения. Важно – угонщик, не ставит под сомнение право собственности на ТС, посягает лишь на возможность пользования им, завладевает для поездки куда-либо.

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Когда “угон” вовсе не угон?

если у водителя есть право на поездку, даже если он нарушает порядок реализации этого права. Пример: если водитель, за которым закреплено ТС по месту работы, самовольно поехал на нем в личных целях, например в выходной. В этом случае он не будет нести ответственность за угон, так как данное ТС не является для него чужим. Это будет оцениваться как дисциплинарный проступок, рассказал адвокат порталу “Вечерний Бобруйск”. А вот если водитель самовольно решил прокатиться на незакрепленной за ним машине (пусть и принадлежащей организации, где он работает) – это уже будет угон.

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[info_b]Бывают ситуации, когда наряду с угоном ТС крадут предметы, находящиеся в машине, например – магнитолу. В этом случае действия будут квалифицироваться по совокупности преступлений как угон и как хищение. А угон с целью разборки авто и последующей продажи на запчасти уже трактуется как хищение автомобиля.[/info_b]

перемещение машины с одного места на другое в пределах ее стоянки чтобы облегчить проезд других ТС или доступ к ним не будет считаться угоном;

также не влечет уголовной ответственности завладение ТС в состоянии крайней необходимости (отвезти больного человека в больницу, при задержании преступника);

кроме того, не будет считаться угоном самовольное завладение ТС одним из собственников (член семьи, близкий родственник) или даже близким знакомым, которому ранее уже разрешали пользоваться автомобилем без предварительного согласия собственника. В этом случае эти люди исходили из “действительного или предполагаемого права на пользование данным транспортом”. Подобные самовольные действия могут быть расценены как административное правонарушение – самоуправство.

не будет состава преступления, если совершили поездку по производственной необходимости (например, пробная поездка после ремонта).

Адвокат ответил на вопрос: “А что, если я покатаюсь и верну?”. По его словам, если кто-то взял чужое авто, покатался и вернул машину на место, добровольным отказом от совершения преступления это считаться не будет, так как угон считается совершенным с момента начала движения ТС.

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