Повредили авто при покосе травы? В ЖКХ объяснили, куда белорусам обращаться за возмещением ущерба

Опубликовано: 07.06.2023 15:23 , Обновлено: 07.06.2023

Куда жаловаться, если при покосе травы повредили вашу машину? К кому обращаться? На этот вопрос ответила Ольга Егорова, руководитель отдела по благоустройству и санитарному содержанию жилищного фонда ГО "Минское городское жилищное хозяйство".

Специалист пояснила, что в такой ситуации владельцу транспортного средства нужно позвонить по номеру «102» и вызвать милицию для составления акта, по факту повреждения автомобиля.

После этого следует обратиться с письменным заявлением и составленным актом в организацию, которая проводила покос травы, для возмещения причиненного ущерба, сообщает тг-канал “ЖКХ Минск Официально”.

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