Круг в сотни км. Перевозчики рассказали, как изменились цены и маршруты в Европу после закрытия литовских КПП

Опубликовано: 01.03.2024 13:26 , Обновлено: 01.03.2024

Белорусским пассажирским перевозчикам пришлось изменить привычные маршруты в европейские страны после закрытия двух пунктов пропуска на белорусско-литовской границе "Котловка" (с литовской стороны — "Лаворишкес") и "Привалка" (с литовской стороны — "Райгардас"). Как это повлияло на цены и как теперь приходится добираться туристам в соседние страны, рассказали представители сервиса бронирования билетов "Атлас".

В комментарии порталу Office Life представители сервиса “Атлас” сообщили, что с 1 марта изменились схемы поездок из Беларуси в Литву и Польшу. В некоторых случаях автобусам приходится делать круг длиной в несколько сотен километров, из-за чего ожидаемо вырастут затраты компаний на топливо и, следовательно, и цены на билеты.

Так, через пункт пропуска “Бенякони” (сопредельный “Шальчининкай”) пустили автобусы по следующим маршрутам:

Гродно — Вильнюс,

Гродно — Каунас,

Гродно — Белосток — Варшава,

Минск — Лида — Гродно — Белосток — Варшава — аэропорт Фредерик Шопен.

Часть маршрутов из Гродно и Минска в Белосток и Варшаву также решили пустить через пункт пропуска “Брест” (“Варшавский мост”), а на некоторых международных маршрутах с выездом из Минска решили исключить заезды в Гродно.

В компании “Атлас” также отметили, что решение литовских властей о закрытии двух КПП может негативно отразиться на количестве рейсов, что также ударит по карману туристов. Специалисты пояснили, что если рейсов в соседние Литву и Польшу станет меньше, то спрос на оставшиеся резко возрастет, а увеличение спроса при невозможности увеличить предложение, по закону рынка, приводит к повышению цены на услугу.

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Ранее Телеграф сообщил, что некоторые перевозчики уже объявили о повышении цен на билеты в Варшаву и Вильнюс в марте. Теперь отправляясь из Минска в польскую столицу придется заплатить 200 рублей вместо прежних 130.

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