Зачем менять латте на черный кофе? Желающим похудеть читать обязательно

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 24.04.2023 10:26 , Обновлено: 11.09.2023

Полезен кофе или вреден? Какой выбрать – натуральный или растворимый? С чем пить? Как пить? А сколько? Наверное, ученые, исследователи, да и сами любители этого бодрящего ароматного напитка никогда не перестанут спорить, доказывая свою точку зрения. А вот вам еще одна.

Британский журналист, телеведущий, врач, автор книг, раскрывающих секреты оздоровления и похудения, Майкл Мосли выступил с суровым предупреждением. И касается оно, в первую очередь, любителей кофе, пытающихся похудеть.

Что же может им помешать? Оказывается, по мнению Майкла, «ежедневная доза кофеина».

Новость Телеграф

Он написал в своем блоге: «Если вы обнаружите, что хорошо питаетесь, занимаетесь спортом и заботитесь о своем здоровом образе жизни, но вес все еще продолжает расти, на это может быть веская причина».

Давая важный совет на своем веб-сайте Fast 800, где размещаются рекомендации, как достичь здорового веса, доктор Мосли отметил, что кофе, фруктовый сок и алкоголь – «худшие напитки для нашего рациона. Они «могут содержать огромное количество калорий», но ощущения сытости при их употреблении не наступает.

Новость Телеграф

«Кофе, алкоголь и фруктовые соки должны учитываться в вашем потреблении калорий при соблюдении плана похудения, – посоветовал Майкл Мосли. – Люди часто забывают, что ежедневный латте, вероятно, добавляет около 1330 калорий в неделю к вашему потреблению. А это около пяти с половиной батончиков Mars!”

Так что, если вы в своем стремлении похудеть не едите шоколад, его «с успехом» заменяет кофе.

Новость Телеграф

И что же делать? Вообще отказаться от любимого напитка? Нет, успокаивает всех желающих похудеть доктор Мосли.

И предлагает: «Вместо латте или капучино наслаждайтесь черным кофе с каплей молока. Или, если вы просто ищете теплый напиток, попробуйте разные сорта травяного чая, пока не найдете тот, который подходит именно вам!»