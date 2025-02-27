В белорусских садах стало больше "трудных" детей? Специалист назвала 4 признака, из-за которых нужно бежать по врачам

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Опубликовано: 27.02.2025 13:25 , Обновлено: 01.03.2025

Многие хоть раз видели валяющихся на тротуаре или громко кричащих в общественных местах детей. Некоторые родители даже поощряют такое поведение, считая его проявлением свободы. Однако белорусский специалист раннего развития Оксана Беседина предупреждает: на самом деле это может иметь серьезные последствия для ребенка. Она объяснила, в чем опасность и как правильно реагировать на подобные ситуации.

[info_b]Оксана Беседина – специалист раннего развития ребенка, ведет занятия с детьми в “Материнской школе” Дошкольного центра развития ребенка № 98 г. Гродно. Владеет навыками помощи мамам и детям через игровую коммуникацию с целью развития и воспитания. Опыт работы – 20 лет.

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Эксперт считает, что в белорусских садах стало больше так называемых, “трудных” детей. Узнать их легко: они несутся сломя голову по ступенькам, падают на землю, хватают все подряд в магазине. Специалист твердо убеждена - это не норма.

“У таких детей отсутствует чувство безопасности. Они могут убегать или кидаться на кусты – делать то, что способно причинить вред здоровью. У них плохо развиты навыки самообслуживания, они слабо реагируют на элементарные указания взрослого и даже свое имя. Таких сейчас много: чуть ли не по одному в каждой группе. Подобных малышей приводят в сад, куда обязаны принять всех, хотя поведение очевидно с отклонением”, - рассказала педагог.

Фото иллюстрационное

Она видит в этом ряд психофизических нарушений. По ее словам, в том числе нельзя исключать аутический спектр.

[info_b]Расстройство аутического спектра (РАС) - ряд нейроонтогенетических особенностей, которые рассматриваются как патологии, связанные с формированием нервной системы и психических функций. Расстройство детского возраста, характеризующееся нарушением социального взаимодействия и общения, повторяющимися и стереотипными моделями поведения и неравномерным интеллектуальным развитием, часто с умственной отсталостью. Симптомы появляются в раннем детстве. Причина заболевания у большинства неизвестна. [/info_b]

Оксана Беседина отметила: существует много тестов, как определить набирающее обороты отклонение по симптомам.

Вот одни из общих признаков. Такие дети:

не смотрят в глаза; часто делают одинаковые цикличные движения; не чувствуют свое тело и подолгу зависают в каком-то действии (их долго нужно жалеть, они никак не могут переключиться); пассивны в ответ на обращение родителей: у них отсутствует внимание и заинтересованность во время общения взрослых.

[info_b]К слову, согласно последним данным Всемирной организации здравоохранения, сегодня 1 ребенок из 100 имеет аутизм. И статистика растет с каждым годом. Причем у мальчиков аномалия поведения встречается в три раза чаще, чем у девочек.[/info_b]

Фото иллюстрационное

Почему у ребенка трудное поведение?

И хотя ученые до сих пор точно не определили, что влияет на появление аутического спектра, Оксана Беседина назвала четыре основные причины , исходя из собственных наблюдений.

Первая - само заболевание. Вторая - вина родителей, которые не привили ребенку границы, нормы и правила.

“На самом деле, дети очень любят рамки, которые устанавливают им взрослые, потому что только так они понимают жизнь. Если их нет, то формируется неуправляемый человек. Отсюда все трудности: малыш не понимает до конца слов и что такое нельзя. Поэтому если надо, объясните хоть 100 раз: в определенный момент сознание сработает”, - аргументировала специалист раннего развития ребенка.

Третья, неочевидная причина - ребенок не слышит, а следовательно, не знает своего имени.

“Есть дети, которые не откликаются на свое имя. Значит, происходит что-то не то. И все равно врачи не поставят никакого диагноза ни в 2, ни в 3, ни даже в 4 года, а ближе к 5. И родители тоже по непонятным причинам чего-то ждут”, - обратила внимание специалист.

Четвертая — социальные условия проживания ребенка в семье.

“Важны все члены семьи, влияющие на формирование личности малыша. Но бывает и так, что родители в нормальном социальном положении (не употребляют алкоголь и т.д.), а ребенок предоставлен сам себе. Много игрушек, но нет общения, а рядом - ведущего заинтересованного в нем взрослого, роль которого - чутко сопровождать свое дитя”, - отметила педагог.

Фото иллюстрационное

Не все “трудные дети” — аутисты

Оксана Беседина отдельно подчеркнула, что расстройство аутического спектра - это еще не аутизм. Хотя поведение “трудного” ребенка часто списывают на данное заболевание: “Чуть что, то сразу аутизм”. На самом деле под данными тревожными признаками “нередко кроется какое-то другое недоразвитие”. И в этом лучше всего разберутся медицинские работники, которые в первую очередь ставят диагноз, подчеркнула специалист.

“Есть расстройство аутического спектра (РАС) - недоразвитие по каким-либо причинам: моторному, слуховому и т.д. Факторов много: как физиологических, так и социальных. А есть отдельно аутизм”.

Поэтому Оксана Беседина посоветовала родителям обращаться к неврологам, психиатрам, дефектологам, специалистам раннего развития детей, а также работающим в технологии сенсорной интеграции и АВА-терапии.

[info_b]АВА-терапия – сегодня один самых эффективных методов коррекции поведения детей с аутизмом и другими особенностями развития. В данном подходе вмешательство основано на анализе факторов окружающей среды, влияющих на поведение человека. [/info_b]

Педагог обнадежила: важно вовремя заметить и оказать ребенку помощь. И в большинстве случаев многие из таких малышей приходят в норму. В частности, важно наладить психомоторные функции, внимание ребенка, помочь ему в коммуникации и понимании норм, принятых в обществе.

Самое главное, отметила Оксана Беседина, чтобы взрослый находился в постоянном взаимодействии и диалоге с ребенком. Впоследствии это и отразится на его способности вступать в контакт с другими людьми и положительно коммуницировать с ними. Соответственно, понимать чувства и поведенческие реакции окружающих.

Фото иллюстрационное

Специалист уточнила, что у ребенка с указанными тревожными признаками могут быть различные отклонения в развитии, которые можно компенсировать, применяя разнообразные игровые технологии.

“В действительности проблемы у малышей зачастую возникают потому, что медики (невролог, терапевт) пропустили моменты отсутствия определенных рефлексов, формирующихся у детей до года. И чем раньше предлагается помощь, тем быстрее происходит компенсация”, — рассказала эксперт.

По утверждению Оксаны Бесединой, отсутствие определенных моторных реакций тела впоследствии несет недоразвитие функций речи, хотя интеллект может сохраняться. Данная тема глобальна.

Советы по воспитанию “трудных” детей

Если у вас «трудный» ребенок, означает ли это, что ему и вам суждено пережить еще более тяжелые времена? Определенно нет, считает Нэнси Снидман, доктор философии, директор отдела развития ребенка в психологии Массачусетского университета в Бостоне , которая помогала проводить исследование детского темперамента.

“Однако родители, учителя и другие дети способны сформировать личность ребенка и навыки совладания с течением времени», — подчеркнула она.

И хотя в первые месяцы и даже годы жизни малыша изменить его темперамент будет непросто, по мере своего роста он станет более податливым, убеждена специалист. А положительное взаимодействие с родителями, друзьями и педагогами поможет даже самому реактивному ребенку со временем стать менее возбужденным, подкрепила мысль Оксаны Бесединой ее американская коллега.

Фото иллюстрационное

Родителям важно лишь иметь несколько рабочих механизмов в своем арсенале, которые помогут в трудный день. Вот несколько:

идите на компромиссы;

минимизируйте семейные трения;

отнеситесь с пониманием.

“Когда вы поймете, что является причиной поведения ребенка, возможно, придется напомнить себе, что он ведет себя так нее намеренно. Иногда наша реакция — единственное, что мы можем контролировать”, - напомнила доктор.

Кроме того, стоит поменять стиль воспитания.

“Не существует универсального подхода к воспитанию детей, но исследования показали, что дети, которые сильнее всего страдают от негативных эмоций, лучше всего реагируют на чуткий, но при этом структурированный и последовательный стиль воспитания”, — подчеркнула Снидман.

Конечно, у всех бывают моменты сожаления и даже самобичевания по поводу того, как мы отреагировали на поведение ребенка. Но обнадеживающие новости, по заверениям экспертов в области развития ребенка, в том, что дети стойкие и любят нас.

Фото иллюстрационное

Почему некоторые дети не разговаривают до 5 лет?

Ранее журналистка Telegraf.news общалась с Оксаной Бесединой на еще одну интересную тему: из-за чего белорусские дети стали намного позже говорить? Бывает и такое, что ребенку уже почти в школу, а он молчит. Ждать с моря погоды не стоит: речь – лишь верхушка айсберга, за которой скрыты глубинные проблемы. А причины негативной тенденции слишком неочевидны.

Почему некоторые белорусские дети не разговаривают до 5 лет? Специалист назвала скрытые причины

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