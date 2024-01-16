Эксперты назвали 3 причины, почему спать в носках опасно. Как избежать онихомикоза?

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Опубликовано: 16.01.2024 09:50 , Обновлено: 15.01.2024

Многие люди считают, что сон в носках способствует более быстрому засыпанию и лучшему качеству сна. Врачи не отрицают эту точку зрения, но подчеркивают, что необходимо следить за качеством носков, которые вы надеваете в постель. В противном случае могут возникнуть проблемы со здоровьем, в том числе такой неприятный недуг, как онихомикоз.

Исследование, опубликованное в 2018 году в Journal of Pshysiological Anthropology, показало, что сон в носках в относительно прохладной комнате (около 23 градусов по Цельсию) ускоряет засыпание, улучшает качество ночного отдыха и снижает количество пробуждений.

Однако можно ли определить, насколько эти преимущества перевешивают потенциальные проблемы со здоровьем, связанные со сном в носках? Ответ на этот вопрос совсем не очевиден.

Важнее всего покрой и материал

Аббас Канани, главный фармацевт британской Chemist Click в интервью express.co.uk предостерег от ношения тесных носков, поскольку они могут нарушить нормальное кровообращение , что само по себе опасно.

Специальные компрессионные носки также противопоказаны во врем сна, только если их не рекомендовал врач после консультации. Это связано с тем, что такая модель может серьезно ограничить нормальный приток крови к ногам.

Не менее важно, чтобы носки, в которых мы спим, были изготовлены из дышащего материала, иначе ноги будут потеть, а тело перегреваться, так как будет затруднена его правильная терморегуляция.

Если регулярно спать в носках, не пропускающих воздух, то есть держать ноги во влажной и теплой среде несколько часов подряд, в них могут размножаться грибки. Это может привести к онихомикоз (грибку ногтей), который является одним из самых неприятных недугов. Он проявляется в виде боли и отека вокруг ногтя. Пораженная ногтевая пластина может обесцвечиваться, утолщаться и становиться хрупкой.

Грибок ногтей лучше предотвратить, чем лечить

К сожалению, грибок ногтей - это заболевание, которое трудно поддается лечению. По словам доктора Марека Василюка из Центра современной медицины Triclinium в Варшаве, грибки, несмотря на то, что являются неразвитыми организмами, очень устойчивы к лекарствам.

Традиционное лечение включает в себя системные или топические противогрибковые препараты.

Ранее Телеграф писал, что многие люди часто просыпаются в определённое время, которое принято называть “час дьявола”. Оно приходится примерно на 3 часа ночи и ассоциируется с паранормальными явлениями. Дурная репутация этого периода обусловлена различными поверьями, которые еще больше укрепились благодаря фильмам ужасов. Однако на самом деле существует научное объяснение этому феномену, которое основано на исследованиях циклов сна. Хотя это также может говорить и о проблемах со здоровьем.

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