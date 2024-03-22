Зачем люди высовывают одну ногу из-под одеяла? Ученые объяснили, почему это не просто привычка

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Опубликовано: 22.03.2024 12:38 , Обновлено: 22.03.2024

Ноги во время сна могут сигнализировать об определенной информации. Не зря некоторые люди спят в носках, а другие высовывают одну стопу из-под одеяла. Что это такое и в чем причина такого явления? Эта привычка, наблюдаемая как у взрослых, так и у детей, имеет научное объяснение. Это не просто случайность или удобство.

По мнению ученых, люди высовывают ногу из-под одеяла для того, чтобы регулировать температуру своего тела. Когда нам слишком жарко, но не настолько, чтобы полностью укрыться, мы высовываем одну или две ноги, чтобы немного охладить тело. Это делает наш сон более комфортным.

Ноги выполняют важную функцию в процессе терморегуляции. Они снабжены специальными сосудистыми структурами, которые позволяют телу отводить тепло. Профессор Натали Даутович из Университета Алабамы объяснила, что артериовенозные анастомозы стоп расширяются в тепле, позволяя большему количеству крови поступать к коже и тем самым охлаждать тело.

Исследования, проведенные в Медицинской школе Питтсбургского университета, показали, что снижение температуры тела облегчает засыпание и обеспечивает более крепкий и продолжительный сон. По этой причине зимой, когда холоднее, мы спим в среднем на час дольше, чем летом.

Этот феномен подтвердили и исследователи из Гарвардской медицинской школы, которые считают, что понижение температуры естественным образом вызывает у нас чувство сонливости. Более того, во время сна температура нашего тела постепенно снижается, что, вероятно, связано с сохранением энергии, необходимой для выработки тепла.

Вытаскивание ноги из-под одеяла ночью - это не просто привычка, а, что более важно, естественный механизм терморегуляции, который влияет на качество нашего сна.

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