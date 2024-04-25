Врачи назвали способ, который поможет предупредить инсульт. Нужно лишь внимательно посмотреть на ноги

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 25.04.2024 16:17 , Обновлено: 25.04.2024

Слишком высокий холестерин до поры до времени не даёт никаких симптомов. Сигналы о том, что жир закупоривает и всё больше сужает артерии, часто посылают наши собственные ноги. Иногда их достаточно поднять, чтобы заметить изменения. Если вдруг вы обнаружите их у себя, не откладывайте и обратитесь к врачу — это может быть признаком заболевания периферических артерий.

Болезнь представляет собой сужение просвета артерий или даже атеросклероз. Кровообращение становится слабее, увеличивается риск ишемии тканей и, следовательно, их повреждения и некроза. Давление в артериях тоже становится выше.

Симптомы болезни могут быть разными: всё зависит от того, где образовалась “блокировка” одного из участков сосудов. Излишки холестерина могут поражать позвоночные, сонные, почечные артерии, а также верхние и нижние конечности. Чаще всего закупорка в ногах происходит на бедре и за коленом (хотя нельзя исключать и артерии в паховой области). Затруднённый кровоток может изменить внешний вид кожи ног. Особенно хорошо это заметно, когда мы поднимаем её. В таком случае ступни и пальцы ног становятся бледными (у некоторых пациентов они могут иметь голубоватый цвет). Когда мы садимся и нога расположена вертикально, её цвет может измениться на красный или даже фиолетовый.

От гипертонии до рака. Ешьте этот дешёвый овощ каждый день, чтобы свести риски к минимуму Всё это — явные сигналы о том, что пора обратиться к врачу, пишет польский портал Medonet.pl. Конечно, внешний вид кожи и её оттенок в некоторой степени индивидуальны; кроме того, есть и другие причины обесцвечивания кожи на ногах. Однако если цвет на одной или обеих конечностях отклоняется от нормы, проверьте себя: вдруг это на самом деле связано с сосудами?

К слову, изменение цвета кожи является не единственным симптомом заболевания периферических артерий. О снижении притока крови к ногам также могут свидетельствовать:

боль, жжение или чувство усталости в ногах и ягодицах при ходьбе;

возникновение боли в состоянии покоя, лёжа в постели;

холодные ноги;

снижение роста волос на ногах и ступнях;

ломкие ногти, которые также медленно растут;

сухость кожи и её зуд;

частые инфекции кожи и мягких тканей;

язвы на лодыжках, ступнях и пальцах, а также трещины на коже, которые медленно заживают (закупорка сосудов серьёзно препятствует процессу заживления).

Помните, что высокий холестерин может затруднить передвижение и выполнение повседневных дел, но это также означает более высокий риск ишемической болезни сердца, сердечного приступа и инсульта. Проблема не исчезнет сама по себе, но под контролем врача вы сможете её контролировать.

Ранее Telegraf.news писал, что обычно этот продукт на прилавках никто не замечает. Далеко не все знают, что это такое, как его готовить и правильно употреблять. Однако диетологи убеждены: благодаря большому количеству клетчатки он не только сделает вас здоровее, но и облегчит утренние походы в туалет. Что же это за столь целебный продукт?

Проблемы со стулом? Диетолог назвала продукт за 2 рубля, который облегчит походы в туалет