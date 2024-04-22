Проблемы со стулом? Диетолог назвала продукт за 2 рубля, который облегчит походы в туалет

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Опубликовано: 22.04.2024 16:13 , Обновлено: 22.04.2024

Обычно этот продукт на прилавках никто не замечает. Далеко не все знают, что это такое, как его готовить и правильно употреблять. Однако диетологи убеждены: благодаря большому количеству клетчатки он не только сделает вас здоровее, но и облегчит утренние походы в туалет. Что же это за столь целебный продукт?

Речь идёт о нуте. Нут (он же бараний, волжский, грецкий или турецкий горох) относится к зернобобовым растениям. Особенно популярен в ближневосточной кухне, в том числе для приготовления традиционных блюд — фалафеля и хумуса.

Диетологи утверждают, что проблемы со стулом происходят из-за дефицита клетчатки в нашем рационе. Если его восполнить, походы в туалет не будут вызывать столь неприятные ощущения. Для этого необязательно бежать за слабительным в ближайшую аптеку или прибегать ко всякого рода “детоксам” — просто возьмите горсть нута.

“Богатые клетчаткой продукты способствуют увеличению объёма стула и воды в нём, что и помогает пище быстрее проходить через организм, не вызывая запоры”, — отмечают диетологи.

При этом не стоит забывать, что просто есть нут недостаточно. Важным дополнением к ежедневному рациону является вода. Если употреблять недостаточно жидкости, каловые массы, наоборот, будут задерживаться, провоцируя расстройство кишечника.

Как правильно употреблять нут?

Его едят вареным, жареным, запечённым и консервированным. В качестве ингредиента для салатов и гарниров чаще используется вареный нут. Для того, чтобы его правильно приготовить, нужно:

Замочить бобы в воде комнатной температуры на 3-4 часа. Слить, хорошо промыть проточной водой. Положить в кастрюлю, залить водой (она должна быть выше нута на 4-5 см). После закипания снять пенку. Варить бобы 35–40 минут.

Солить продукт нужно по вкусу, за 3-5 минут до готовности.

К слову, в белорусских магазинах цены на нут варьируются от 2 до 10 рублей в зависимости от сорта, вида и производителя.

Ранее Telegraf.news писал, что этот обычный и знакомый всем овощ содержит массу витаминов и минералов, за которые ваш организм скажет спасибо. Кроме того, учёные доказали, что если принимать его в пищу каждый день, это существенно снизит риск возникновения рака и гипертонии.

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