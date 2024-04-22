Проблемы со стулом? Диетолог назвала продукт за 2 рубля, который облегчит походы в туалет
Обычно этот продукт на прилавках никто не замечает. Далеко не все знают, что это такое, как его готовить и правильно употреблять. Однако диетологи убеждены: благодаря большому количеству клетчатки он не только сделает вас здоровее, но и облегчит утренние походы в туалет. Что же это за столь целебный продукт?
Речь идёт о нуте. Нут (он же бараний, волжский, грецкий или турецкий горох) относится к зернобобовым растениям. Особенно популярен в ближневосточной кухне, в том числе для приготовления традиционных блюд — фалафеля и хумуса.
Диетологи утверждают, что проблемы со стулом происходят из-за дефицита клетчатки в нашем рационе. Если его восполнить, походы в туалет не будут вызывать столь неприятные ощущения. Для этого необязательно бежать за слабительным в ближайшую аптеку или прибегать ко всякого рода “детоксам” — просто возьмите горсть нута.
“Богатые клетчаткой продукты способствуют увеличению объёма стула и воды в нём, что и помогает пище быстрее проходить через организм, не вызывая запоры”, — отмечают диетологи.
При этом не стоит забывать, что просто есть нут недостаточно. Важным дополнением к ежедневному рациону является вода. Если употреблять недостаточно жидкости, каловые массы, наоборот, будут задерживаться, провоцируя расстройство кишечника.
Как правильно употреблять нут?
Его едят вареным, жареным, запечённым и консервированным. В качестве ингредиента для салатов и гарниров чаще используется вареный нут. Для того, чтобы его правильно приготовить, нужно:
- Замочить бобы в воде комнатной температуры на 3-4 часа.
- Слить, хорошо промыть проточной водой.
- Положить в кастрюлю, залить водой (она должна быть выше нута на 4-5 см).
- После закипания снять пенку.
- Варить бобы 35–40 минут.
Солить продукт нужно по вкусу, за 3-5 минут до готовности.
К слову, в белорусских магазинах цены на нут варьируются от 2 до 10 рублей в зависимости от сорта, вида и производителя.
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