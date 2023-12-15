Врачи назвали одинаковый симптом для трех разных форм рака
Греческие врачи назвали три самых агрессивных формы рака, которые важно диагностировать на ранней стадии, сообщило издание Pronews. И подчеркнули, что это реально сделать, поскольку симптомы схожие.
Так, среди трудно диагностируемых видов онкологии зарубежные медики отметили рак поджелудочной железы, яичников и кишечника. И они обратили внимание, что во всех этих случаях заболевание на начальной стадии маскируется под менее опасные состояния: пациенты жалуются на вздутие, запоры или диарею.
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В итоге опухоли в поджелудочной могут быть ошибочно приняты за диабет, а рак кишечника и яичников часто принимают за проблемы с пищеварением.
[info_b]При развитии онкологии, напомнили врачи, во многих случаях пациенты теряют вес – на этот признак тоже можно ориентироваться.[/info_b]
Ранее Телеграф рассказывал, что специалисты из Института медицинских исследований Австралии опубликовали новое исследование, которое, по их мнению, может привести к прорыву в области лечения рака.
Ученые из Австралии сообщили, что нашли новое направление в лечении рака