В Витебске назвали цену "доступного" теста на рак, который обещали белорусам

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Опубликовано: 09.06.2023 21:16 , Обновлено: 09.06.2023

В Витебске лаборатория Витебского онкодиспансера стала оказывать услугу по проведению теста PanTum Detect. С граждан Беларуси там решили брать "ориентировочно" по 330 рублей с человека. С иностранцев потребуют 430 рублей.

[info_b]В онкодиспансере сообщили, что предварительная запись и справки можно навести по телефону +375298704420 с 9-00 до 12-00 ЕЖЕДНЕВНО, кроме выходных и праздничных.[/info_b]

Ранее в Минздраве сообщили, что выпускать тест стали на площадке УП “ХОП ИБОХ НАН Беларуси”. А в разработке на базе немецкой технологии участвовали учёные и медики из ведущих государственных специализированных медицинских центров Беларуси.

В Минздраве пообещали, что по всей Беларуси порядка 120 лабораторий будут проводить такие исследования. Для проведения «теста на онкоклетки» у пациента необходимо будет взять анализ венозной крови. Анализы же будут проводиться только “сертифицированными специалистами в государственных аккредитованных лабораториях”.

В Минздраве пообещали, что PanTum Detect сможет обнаружить более 60 видов рака на разных стадиях. Но вероятность ошибки остаётся. Тест позволяет в среднем определить 97,5 из 100 случаев онкологических заболеваний.

В Минздраве обещают, что на следующем этапе тесты начнут делать и в Институте биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси (июнь-июль). Потом ещё в одном заведении. Когда стартуют тесты в обещанных 120 лабораториях, в ведомстве не уточнили.