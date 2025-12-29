Врач предложила модифицировать бутерброды с икрой, чтобы избежать «тройного удара» в новогоднюю ночь

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 29.12.2025 14:57 , Обновлено: 29.12.2025

Далеко не все продукты, которые мы ставим на новогодний стол, можно назвать полезными. Но в честь праздника даже многие ЗОЖ-ники позволяют себе некоторую поблажку в привычном рационе. Однако от некоторых блюд, по мнению врачей, лучше отказаться или хотя бы изменить классический рецепт, чтобы смягчить тот удар, который в прямом смысле получает наш организм за праздничным столом.

Удивительно, но под запретом врачей оказалась такая привычная для новогоднего стола закуска, как бутерброды с красной икрой. Её кандидат медицинских наук, доцент кафедры госпитальной педиатрии № 2 Института материнства и детства Пироговского университета Ольга Тарасова в комментарии российскому агентству РИА “Новости” назвала “тройным ударом” по печени и поджелудочной железе.

Как пояснила врач, икра - соленый жирный продукт - в сочетании с быстрыми углеводами белого хлеба и животным жиром сливочного масла образуют опасное для организма человека сочетание, поэтому его лучше избегать.

Впрочем, совсем отказываться от любимой многими закуски вовсе не обязательно. Можно лишь модифицировать простой классический рецепт, несколько его усложнив технически, но облегчив его для желудка.

Так, вместо батона врач предложила взять нейтральный, несолёный крекер или цельнозерновые хлебцы, отказавшись от масла. Вместо него дополнить такой бутерброд можно половинкой вареного яйца или ломтиком авокадо.

В целом же красную икру врач призвала рассматривать как самостоятельную витаминную добавку, ведь она является ценным источником белка.

[inf]Помимо легкоусвояемого белка в красной икре много полезных омега-3 жирных кислот, целый комплекс витаминов (A, D, E, группы B) и минералов (йод, железо, фосфор, цинк), которые благотворно влияют на иммунитет человека. Как показывают исследования, полезные микроэлементы, содержащиеся в икре, улучшают работу сердца и мозга человека, нормализуют метаболизм и повышают гемоглобин.[/inf]

Противопоказана икра лишь тем, кому врачи советуют ограничить общее содержание соли в рационе. К этой рекомендации особенно следует прислушаться тем, у кого есть любые заболевания желудочно-кишечного тракта, тяжелые заболевания почек,диагностирована гипертония II-III степени или гипертензия, а также людям с аллергией и беременным женщинам, склонным к отёкам.

Остальным же после бутербродика с икрой придётся тщательнее подбирать остальные новогодние лакомства и отказаться от других солёных продуктов, чтобы остаться в пределах нормы по общему количеству соли в рационе.

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Отметим, что специалисты всегда рекомендуют покупать красную икру только в магазинах и даже там внимательно изучать надписи на упаковке. Так, в Госстандарте Беларуси ранее посоветовали покупать красную икру, на упаковке которой в составе указаны максимум четыре ингредиента: икра, соль, растительное масло, консерванты Е200 или Е211.

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