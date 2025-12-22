Любите покупать с рук "свежую" красную икру? Россельхознадзор показал, как её везут в Беларусь

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Опубликовано: 22.12.2025 20:50 , Обновлено: 22.12.2025

Этим вечером из России пришла новость, которая будет интересна любителям купить так называемую «свежую» красную икру. Такой товар, как правило, продают через знакомых, и везут его, по словам частных поставщиков, прямо «с морей и рек в глубине России».

В рекламных объявлениях белорусам гарантируют качество и свежесть самого отборного продукта. Правда, в таких случаях чаще всего речь идёт о нелегальной доставке, да ещё и в антисанитарных условиях.

В Россельхознадзоре показали фото и видео, сделанные в результате рейдов. Партии красной икры и морепродуктов общим весом более 400 килограммов, следовавшие в Беларусь, были задержаны и возвращены отправителям из-за нарушений ветеринарных норм. Об этом в понедельник сообщило Управление Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям.

























В пресс-релизе ведомства говорится, что с 29 ноября по 22 декабря в ходе совместных рейдов со Смоленской таможней были задержаны пять машин. А вот икра и морепродукты в них, как установили инспекторы, перевозились «в объезд официальных ветеринарных контрольных постов».

«Во всех случаях у перевозчиков — граждан Республики Беларусь — отсутствовали необходимые ветеринарные сопроводительные документы, подтверждающие происхождение, качество и безопасность продукции», — заявили в Россельхознадзоре.

Ведомство также показало фото, в каких условиях везли «свежую» икорку белорусским гурманам. «…груз перевозился в багажниках и грузовых отсеках автомобилей, не предназначенных для транспортировки пищевых продуктов, без осуществления контроля установленных производителями температурных режимов», — рассказали в ведомстве.

Итогом разбирательств стала отправка всей продукции, включая более 250 кг икры, а также мидий, печени трески и раков, обратно отправителям. А белорусских перевозчиков привлекли к административной ответственности.