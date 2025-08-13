Врач посоветовал пить огуречный рассол, чтобы избавиться от мышечных спазмов. Кому нельзя?

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 13.08.2025 13:54 , Обновлено: 13.08.2025

Такая невероятно болезненная проблема, как мышечные спазмы и судороги в ногах наверняка хоть раз беспокоили чуть ли не каждого белоруса. Однако некоторые врачи утверждают, что с этим поможет справиться обычный рассол от огурцов. А что насчет менструации и мигрени?

Врач общей практики британской Национальной службы здравоохранения (NHS) доктор Судж записал видео в TikTok, в котором рассказал, что это простой прием, «который используют спортсмены». Однако добавил, что научная сторона трюка пока неясна.

Он сослался на исследование пациентов с циррозом печени (стойким рубцеванием органа), которое показало, что рассол от огурцов снижает выраженность мышечных спазмов сильнее, чем вода.

Медик добавил, что это не остановило мышечные спазмы полностью, однако другие исследования нашли больше доказательств того, что это средство на самом деле эффективно.

Чем полезен рассол?

Так, исследование, опубликованное в 2020 году в журнале The Journal of Strength and Conditioning Research, показало, что рассол является одним из самых эффективных продуктов для лечения мышечных спазмов.

Это связано с тем, что содержащаяся в рассоле соль может обеспечить организм ключевым электролитом, который может облегчить сильные спазмы, связанные с потом.

К слову, соль входит в состав многих спортивных напитков наряду с другими минералами, такими как калий — а это еще один элемент, содержащийся в рассоле, который помогает дольше сохранять водный баланс.

Соленый рассол также богат антиоксидантами и витаминами C и E, которые, как считается, поддерживают иммунную систему, а также улучшают другие функции здоровья.

Кроме того известно, что уксус, который также является основным ингредиентом маринада, по результатам некоторых исследований, может быть полезен для контроля веса, поскольку помогает контролировать уровень сахара в крови и снижать аппетит.

Выливаете огуречный рассол? Зря. Вот где можно применить его с пользой

Поможет ли при менструальных болях?

Тем временем доктор Судж в своем видео отреагировал на ролик, в котором женщина утверждала, что странный прием может помочь при менструальных болях.

«Считается, что употребление 60-85 мл ассола при менструальных болях может помочь, поскольку в нем содержится большое количество электролитов», - сказал он.

По словам специалиста, «они могут помочь облегчить мышечные спазмы, а уксус также может запустить рефлекс, способствующий расслаблению мышц и уменьшению боли».

“Пейте умеренно”

При этом врач добавил, что “это не данные, а доказательств того, что сок огурца поможет при менструальных спазмах, не так уж много”

“Но если вы все же хотите попробовать, делайте это в меру, поскольку высокое содержание натрия может быть опасным для людей с определенными заболеваниями”, — предупредил он.

[inf]

По данным Национального института здравоохранения США (NIH), рекомендуемая суточная норма калия для взрослого человека составляет от 2600 миллиграммов в день для женщин до 3400 миллиграммов в день для мужчин. Так, в стакане рассола может быть около 800 миллиграммов.

По некоторым данным, при занятиях спортом, чтобы облегчить судороги, из-за высокого содержания соли рекомендуется выпивать не более 80 мл, или 1/3 стакана.

[/inf]

“Помогает при мигренях”?

В конце видео эксперт предложил пользователям социальных сетей сообщить ему о том, насколько эффективным оказалось это средство.

Один из зрителей прокомментировал: “Да, это правда. Меня иногда мучают спазмы. Это действительно помогает”.

Другой пользователь заявил: «Огуречный сок помогает при мигренях».

[inf]Помните, что при любых проблемах со здоровьем в первую очередь нужно обратиться к врачу, а не заниматься самолечением. [/inf]

Кому нельзя пить огуречный рассол?

По словам врача-спортивного диетолога и нутрициолог российской лаборатории «Гемотест» Антона Брыкина, рассол может быть опасен для тех, кто:

пережил инфаркт;

гипертоникам;

имеет проблемы с почками;

страдает от варикозного расширения вен,

с чувствительным ЖКТ.

Кроме того, медики подчеркивают, что частое потребление рассола “способно привести к развитию гастрита, язвы, а также внести свою лепту в развитие цирроза печени, предостерегли эксперты».

Как приготовить “лимонад” с рассолом?

Кстати, одна американская компания Natalie’s Orchid Island Juice Co. даже предлагает «вкуснейший лимонад» из маринованных огурцов. Издание GMA, а вместе с ним и Telegraf.news, узнали, как приготовить напиток.

Американцы сошли с ума по коктейлю с рассолом. Как приготовить и сколько можно выпить?