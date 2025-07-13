Американцы сошли с ума по коктейлю с рассолом. Как приготовить и сколько можно выпить?

Опубликовано: 13.07.2025 17:30 , Обновлено: 12.08.2025

Этим летом в США маринованные огурцы набрали особую популярность, а в интернете у американцев появился новый тренд - использовать соленый рассол для возмещения жидкости в жару.

Белорусы просто не смогут в это поверить, но жителям Америки советуют смешивать рассол с лимонадом. Да ещё рассказывают про пользу коктейля. Мы попытались разобраться, во-первых, что за чудо - этот “огуречный сок” и можно ли его пить?

Как приготовить лимонад из маринованных огурцов

Одна американская компания Natalie’s Orchid Island Juice Co. даже предлагает “вкуснейший лимонад” из маринованных огурцов. Издание GMA, а вместе с ним и Telegraf.news, узнали, как приготовить напиток.

Рецепт: Освежающий лимонад с рассолом

Ингредиенты:

240 мл лимонада (тот, что со вкусом лимона, но можно заменить и швепсом),

60 мл огуречного расола,

Огурец (для украшения),

Свежий укроп (для украшения),

Лёд.

Способ приготовления:

Накидайте в 2 стакана кубиков льда,

Добавьте в каждый стакан по 30 мл огуречного рассола,

Долейте лимонад,

Украсьте долькой маринованного огурца и веточкой свежего укропа.

Просто да? На самом деле, ещё и вкусно, хоть и необычно. А слабо попробовать с капустным рассолом?

Стоит ли белорусам следовать примеру американцев и пить лимонад с маринованными огурцами?

“Маринованный сок” (так в США решили назвать жидкость из банок с маринованными огурцами) или рассол (как зовут его белорусы), может быть полезен для увлажнения в жару, “потому что он содержит натрий, сравнимый с некоторыми заменителями электролитов, и небольшое количество калия”, - утверждает дипломированный диетолог и специалист по спортивной диете Мора Донован.

“Это ключевые электролиты , которые помогают поддерживать баланс жидкости в организме, особенно после интенсивных физических нагрузок или потоотделения”, - объяснила Донован, напомнив, однако, что избыток электролитов может быть вреден для некоторых людей.

И вправду, не всем следует пить “сок” из маринованных огурчиков. Как всегда, необходимо сначала учитывать индивидуальные особенности своего здоровья. Особенно если у вас сердечная недостаточность, высокое кровяное давление или заболевания почек.

По данным Национального института здравоохранения США (NIH), рекомендуемая суточная норма калия для взрослого человека составляет от 2600 миллиграммов в день для женщин до 3400 миллиграммов в день для мужчин.

В то же время, в стакане расола может быть около 800 миллиграммов. Уровень калия также варьируется, но обычно составляет около 50 миллиграммов на порцию, в зависимости от рецепта.

Небольшое исследование потенциальной физической пользы употребления рассола для восстановления спортсменов, проведенное исследователями из Университета штата Северная Дакота и Университета Бригама Янга, опубликованное в журнале Medicine & Science in Sports & Exercise в 2010 году, показало, что употребление небольших объемов огуречной жидкости приводит к уменьшению продолжительности мышечных спазмов. Однако в научной работе приняли участие всего лишь дюжина спортсменов-мужчин, и она еще не была проверена в более масштабном исследовании.

Таким образом, попробовать такой напиток точно стоит, но только сильно не увлекайтесь. А пару стаканчиков в день освежающего огуречного “сока” почти никому не повредит.

Подробнее про пользу и вред расола мы писали ранее. Ведь в Беларуси огуречный рассол — популярное в народе средство начиная с похмелья, заканчивая всяческими народными рецептами. Но так ли он полезен на самом деле? Клинический диетолог доктор Михал Вжосек рассказал, какими свойствами на самом деле наделена огуречная вода и чего следует опасаться, употребляя её в пищу.

Можно ли пить огуречный рассол? Эксперт рассказал, как он влияет на организм на самом деле