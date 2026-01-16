Врач назвал «симптомы усталости», которые должны насторожить после уборки снега – «Само не пройдёт»

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Опубликовано: 16.01.2026 15:00 , Обновлено: 16.01.2026

Этой зимой белорусам, уже привыкшим к "европейским", комфортным и по большей части малоснежным зимам, пришлось изрядно помахать лопатами после циклона Улли. И, судя по прогнозам синоптиков, которые предрекли белорусам "долгие и изнурительные" морозы, зачехлять их пока рано. Между тем, как показывает медицинская статистика, такое зимнее кардио нередко приводит к печальным последствиям.

Украинский врач Евгений Комаровский назвал снегопады “страшным сном кардиологов”, поскольку именно в такие зимние дни количество сердечных приступов и случаев других проблем с сердцем резко обостряется. По словам специалиста, вероятность внезапной смерти от сердечного заболевания в снегопад в среднем на 34% выше.

Разумеется, это вовсе не связано с самим снегом, а с его последствиями, в борьбу с которыми некоторые люди вступают слишком рьяно, за что и платят собственным здоровьем. Комаровский объяснил, какие именно симптомы, которые люди часто принимают за обычные признаки усталости, должны насторожить после усиленной уборки снега и стать поводом для обращения к врачу-кардиологу.

По словам Комаровского, проблемы могут возникнуть в первую очередь у тех, кто обычно ведёт сидячий образ жизни и не занимается усиленными физнагрузками. Как правило, у таких людей есть избыточный вес, нередко - проблемы с давлением и далеко не идеальное сердце. Но жителям сельской местности и владельцам автомобилей так или иначе приходится браться за лопаты, ведь снегопад не делает исключений ни для кого.

К сожалению, многие не учитывают собственную физподготовку и самоотверженно бросаются в бой со снежной стихией, не то что не смягчая, а даже усугубляя последствия для собственного организма.

“Ну а дальше всё становится вполне предсказуемо: холод, сосуды сужаются, давление увеличивается. Сердцу уже тяжело. Физическая нагрузка - резкая, непривычная, без разминки. Человек напрягается и автоматически задерживает дыхание. Задержка дыхания увеличивает внутригрудное давление - а это ещё больше увеличивает нагрузку на сердце и давление в сосудах”, - описал специалист происходящие в организме физиологические процессы, о которых большинство даже не задумывается.

Проблема только усугубляется, если надеть плотную многослойную одежду, которая мешает нормально двигаться и отдавать тепло, сковывает движения и приводит лишь к дополнительному перегреву тела.

Кроме того, сама уборка снега предполагает достаточно специфичную нагрузку на тело: постоянные наклоны вперёд и поднятие тяжести, причём большинство людей при этом напрягает спину, вместо того, чтобы смягчать нагрузку за счёт правильных движений ног. Ведь эффективной технике уборки снега нас, как правило, никто не учит.

“В конечном итоге сердце работает в режиме аврала, давление скачет, кислорода не хватает, а человек при этом уверен, что просто устал”, - описал возможный печальный результат такой уборки снега.

Как почистить снег без последствий для сердца?

Чтобы избежать печальных в первую очередь для сердца последствий Комаровский посоветовал, во-первых, не превращать уборку снега в боевой подвиг, а во-вторых следовать элементарным правилам:

работать медленно, с перерывами,

не делать резких рывков и не задерживать дыхание во время физических усилий,

по возможности не заниматься уборкой снега в сильные морозы и ранним утром (именно в это время риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, по статистике, повышается),

следить за симптомами сердечных проблем - боли в груди, одышка, слабость, головокружение .

“Это не усталость и не пройдет сам. Это повод немедленно остановиться и обратиться за медицинской помощью”, - подчеркнул врач.

Кстати, с учётом установившихся мороз, пришедших, по прогнозам синоптиков, к нам надолго, белорусам есть резон вспомнить школьные уроки ОБЖ и освежить в памяти (ну или выучить с нуля, если вы эти уроки прогуливали) основные симптомы обморожения и по-настоящему действенные способы согреться с мороза.

Пощипывает кожа? Медики предупредили о первых симптомах обморожения и сказали что делать

Как отметили в Гомельской областной организации Белорусского Красного Креста, чаще всего люди отмораживают пальцы ног, реже — пальцы рук, нос и уши. Опасность кроется в том, что обморожение может наступить даже при небольшом морозе (а в некоторых случаях - даже при плюсовой температуре). Зачастую сопротивляемость организма холоду снижается по банальным причинам, к примеру, при опьянении или даже обычном голоде.