Пощипывает кожа? Медики предупредили о первых симптомах обморожения и сказали что делать

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Опубликовано: 12.01.2026 11:34 , Обновлено: 12.01.2026

В ближайшие дни большинство белорусов не станет добровольно выходить на улицу без лишней надобности. Однако некоторые обстоятельства выше наших желаний: ходить на работу и учёбу каждый день всё равно нужно, поход в магазин тоже никто не отменял, а у кого-то и вовсе работа сопряжена с постоянными "прогулками на свежем воздухе". В общем, морозы, пришедшие явно не на один день, вынуждают каждого вспомнить школьные уроки ОБЖ и освежить в памяти (ну или выучить с нуля, если вы эти уроки прогуливали) основные симптомы обморожения и по-настоящему действенные способы согреться с мороза.

Как отметили в Гомельской областной организации Белорусского Красного Креста, чаще всего люди отмораживают пальцы ног, реже — пальцы рук, нос и уши. Опасность кроется в том, что обморожение может наступить даже при небольшом морозе (а в некоторых случаях - даже при плюсовой температуре). Зачастую сопротивляемость организма холоду снижается по банальным причинам, к примеру, при опьянении или даже обычном голоде.

Как понять, что начинается обморожение?

По словам специалистов, при первых же признаках обморожения человеку нужно как можно скорее уходить в тепло, чтобы не допустить того самого отморожения, при котором без помощи врачей уже не обойтись.

Верными признаками того, что прогулку давно пора сворачивать, будут следующие симптомы:

ощущение покалывания или пощипывания на коже,

потеря чувствительности,

побеление кожи.

Такие симптомы лечатся просто - медленным согреванием. Для этого обычно достаточно поскорее попасть в тёплое место, согреться теплым чаем и переодеться в сухую одежду.

Никаких горячих ванн с горячительными напитками в придачу - это будет лишь дополнительным стрессом для всего организма (и кровеносных сосудов в частности), который пользы точно не принесёт. “Бабушкины” средства по типу растирания снегом, спиртом и тому подобное медики также ставят под категорический запрет.

Что делать, если обморожение серьёзное?

Если же на коже появились волдыри, похожие на ожоги, кожа заметно потемнела после отогревания, либо ощущаются сильное жжение или боль после согревания, это признак уже серьёзного обморожения, которое требует медицинской помощи.

В этом случае не достаточно просто убрать пострадавшего с холода. Нужно оказать ему первую медицинскую помощь:

Закрыть место обморожения сухой повязкой.

Дать ему медленно согреться в помещении.

Обеспечить обильное теплое питье.

При повреждении рук или ног между пальцами проложить мягкие тканевые или марлевые салфетки.

Место обморожения ни в коем случае нельзя растирать.

При обширной холодовой травме обязательно обратиться за консультацией к врачу.

Кстати, Минздрав дал подробные рекомендации белорусам, как одеваться в эти морозные дни, объяснил, почему выходя на улицу в ближайшие дни, лучше снять даже обручальное кольцо, и почему стоит хотя бы на время отказаться от вредных привычек.

Минздрав попросил белорусов отказаться от горячих ванн в таких случаях