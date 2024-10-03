ВОЗ забила тревогу из-за эпидемии вируса, от которого умирают 88% заболевших. В Европе уже выявили первые случаи

Опубликовано: 03.10.2024 11:38 , Обновлено: 03.10.2024

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила новой вспышке смертельно опасной болезни, вызванной вирусом Марбурга в Руанде. Согласно статистике, в 88% случаях заболевание заканчивается смертельным исходом. На днях первых пациентов с подозрением на эту крайне заразную болезнь выявили в немецком Гамбурге. Вот что нужно знать белорусам об этом вирусе.

О том, что у двух пассажиров на главном железнодорожном вокзале Гамбурга днём 2 октября заподозрили вирус Марбурга, сообщило немецкое издание Die Welt. Правоохранители по требованию медиков экстренно эвакуировали всех пассажиров из поезда, в котором ехали 26-летний студент-медик и его подруга, перекрыли пути на станции и открыли их лишь спустя на несколько часов, после того, как пациентов увезли врачи, одетые в специальные защитные костюмы, которые они повсеместно носили в разгар недавней пандемии коронавируса.

По данным городской службы по чрезвычайным ситуациям, у обоих пациентов были изначально лёгкие симптомы гриппа, однако, когда молодого человека начало тошнить, он заподозрил неладное. Оказалось, что студент-медик совсем недавно вернулся из Руанды, поэтому он сам предположил, что мог заразиться опасной тропической болезнью.

Какие симптомы новой опасной болезни?

В ВОЗ о новой вспышке болезни, вызванной вирусом Марбурга, сообщили 30 сентября, после того, как эту информацию подтвердили власти Руанды.

“По состоянию на 29 сентября 2024 года было зарегистрировано в общей сложности 26 подтвержденных случаев, включая восемь смертельных случаев. Случаи зарегистрированы в семи из 30 округов страны”, - озвучили тревожную статистику в ВОЗ.

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По данным властей Руанды, 70% подтвержденных случаев болезни приходятся на самих медиков, что говорит о крайней заразности вируса, поэтому власти начали тщательно отслеживать контакты заражённых, как это в своё время делалось в других странах при эпидемии коронавируса.

“Людям с симптомами, похожими на Марбург, важно как можно раньше обратиться за помощью для получения поддерживающего лечения, которое может улучшить выживаемость пациентов”, - заявили в ВОЗ и рассказали, как протекает болезнь.

По словам медиков, инкубационный период болезни составляет от 2 до 21 дня. Заболевание начинается внезапно, с высокой температуры, сильной головной боли и сильного недомогания. На третий день у пациента развивается тяжелая диарея, боли и спазмы в животе, тошнота и рвота. Тяжелые геморрагические проявления могут развиться на 5-7 день с момента появления первых симптомов. В смертельных случаях обычно наблюдается какая-либо форма кровотечения, часто множественных, в результате чего уже на 8-9 день человек может умереть от сильной кровопотери и общего шока.

Новость Телеграф

Передаётся вирус через прямой контакт (через поврежденную кожу или слизистые оболочки) с кровью, выделениями инфицированных людей, а также через поверхности и материалы (например, постельное белье, одежда), загрязненные органическими жидкостями.

В настоящее время нет ни одобренного лекарства, ни вакцины от этой заразной болезни, что только усиливает опасения врачей. Впрочем, пока ВОЗ оценивает риск нынешней вспышки как “очень высокий” только на национальном уровне, на региональном уровне - как “высокий”, а на глобальном - как “низкий”.

Ранее Telegraf.news рассказал, что эксперты ВОЗ и ведущие врачи мира провели исследование, в ходе которого пришли к неутешительному выводу. По их словам, бактерии, которые с течением десятков лет адаптировались к действию антибиотиков, к 2050 году могут унести почти 40 миллионов человеческих жизней.

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