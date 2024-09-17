"Угроза для всего мира" — Учёные предупредили о супербактериях, которые к 2050 году "убьют почти 40 миллионов человек"

Опубликовано: 17.09.2024 16:04 , Обновлено: 17.09.2024

Эксперты Всемирной организации здравоохранения и ведущие врачи мира провели исследование, в ходе которого пришли к неутешительному выводу. По их словам, бактерии, которые с течением десятков лет адаптировались к действию антибиотиков, к 2050 году могут унести почти 40 миллионов человеческих жизней. Результаты масштабного исследования опубликовали в британском научном журнале The Lancet.

В рамках исследования учёные проанализировали данные из 204 стран с 1990 по 2021 год и смоделировали ситуацию до 2050 года. Согласно их прогнозам, ежегодное количество смертей, вызванных устойчивостью к противомикробным препаратам, увеличится до 1,91 миллиона человек к 2050 году (в 2021 году это количество составляло 1,14 миллиона человек).

Также исследование показало значительное снижение смертности от супербактерий среди детей младше 5 лет — с 488 тысяч до 193 тысяч за период с 1990 по 2022 год. Ожидается, что к 2050 году этот показатель сократится ещё вдвое. Однако среди пожилых людей наблюдается противоположная тенденция: количество умерших от инфекций, вызванных супербактериями, среди лиц старше 70 лет увеличилось на 80% за последние 30 лет и, по прогнозам врачей, увеличится на 146% к 2050 году.

“Быстрое старение населения требует большего количества стационарной помощи. У пожилых людей больше хронических заболеваний, таких как диабет и болезни сердца. Например, вы вводите капельницу [внутривенно], она заражается, в кровь попадают бактерии, которые, вероятно, будут более устойчивыми”, — отметил доцент Северного университета в Хорватии, профессор Томислав Мештрович.

При этом, как отмечают учёные, миллионы летальных исходов можно предотвратить за счёт улучшения профилактики инфекций, создания новых антибиотиков и более свободного доступа к системе здравоохранения. Один из руководителей научного исследования, доктор Мохсен Нагхави подчеркнул, что это “угроза для всего мира”, которая “существует десятки лет и продолжает расти”.

К слову, в сентябре мировые лидеры планируют обсудить эту проблему на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке. Ожидается, что они подпишут политическую декларацию, которая направлена на снижение смертности от устойчивости к противомикробным препаратам на 10% к 2030 году, передала британская газета The Guardian.

Что такое супербактерии?

Супербактерии — это бактерии, которые с течением времени выработали устойчивость к лекарствам. Можно сказать, что у таких микробов выработался своеобразный коллективный иммунитет на антибиотики. Главной причиной неутешительного явления стало беспорядочное и массовое применение лекарств в случаях, когда без них можно было обойтись (например, при вирусных заболеваниях). Это, в свою очередь, привело к тому, что человечеству стали угрожать инфекции, которые ещё недавно считались неопасными.

Ранее Telegraf.news писал, что ВОЗ опубликовала новый список вирусов и бактерий, которые потенциально могут спровоцировать очередную пандемию на Земле. В перечень добавили более 20 патогенов, включая вирус Денге, оспу обезьян и некоторые штаммы птичьего гриппа. Ожидается, что благодаря этому учёные смогут предотвратить крупные вспышки многочисленных заболеваний.

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