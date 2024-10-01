Минздрав назвал дату начала массовой вакцинации белорусов

Опубликовано: 01.10.2024 09:24 , Обновлено: 01.10.2024

В Министерстве здравоохранения сообщили, когда в Беларуси стартует массовая вакцинация против гриппа. Для бесплатных прививок в этом году закупили российскую трехкомпонентную вакцину, а вот платно можно привиться и французским препаратом - его уже тоже привезли в Беларусь.

Профилактические прививки против гриппа в Беларуси бесплатно делают как детям, так и взрослым. В этом году планирует привить от гриппа более 2 млн. человек. Массово прививать в белорусских поликлиниках начнут уже на этой неделе - с 3 октября.

“Вакцинация - простой, безопасный, эффективный способ защиты от инфекции. Вакцина позволяет сформировать индивидуальную защиту, предупредить возникновение заболевания и его тяжелое течение, в случае если человек заболеет”, - напомнили в Минздраве.

Что касается самих вакцин, то сейчас в Беларусь доставили два препарата:

трехкомпонентная вакцина “Гриппол Плюс” российского производства - для бесплатной вакцинации,

четырехкомпонентная вакцина “Ваксигрип Тетра” французского производства - для платной вакцинации.

В ведомстве пояснили, что в обеих вакцинах содержатся “актуальные штаммы вируса, рекомендованные ВОЗ для включения в состав сезонных вакцин”.

Ранее Telegraf.news рассказал, что запись на вакцинацию от гриппа в белорусских поликлиниках начали ещё на прошлой неделе. Тогда же в Минздраве сообщили, что бустерную вакцинацию от коронавируса в Беларуси в этом году будут проводить с использованием российского препарата «Спутник Лайт».

Белорусские поликлиники открыли запись на бесплатную вакцинацию от гриппа и Covid-19. Чем прививают?