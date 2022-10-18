В США создали штамм коронавируса со смертностью 80%. Зачем?

Опубликовано: 18.10.2022 13:29 , Обновлено: 18.10.2022

Ученые Бостонского университета создали в лаборатории новый смертельный штамм коронавируса. Для этого они скрестили штаммы Omicron и оригинальный Wuhan.

Как пишет Daily Mail, новый гибридный вирус убил 80% мышей, на которых и проводили опыты.

Ученые извлекли шиповидный белок Омикрон — уникальную структуру, которая связывается с человеческими клетками и проникает в них. А после связали его с исходным штаммом дикого типа, который впервые появился в Ухане в начале пандемии.

Они также проверили, как обычный Омикрон действует на млекопитающих. А после сравнили результат.

А позже опыт провели и с клетками человека. Оказалось, гибрид заразнее обычного штамма в пять раз.

В отчете ученые написали, что в то время как Омикрон «вызывает легкую, несмертельную инфекцию», то созданный вирус Омикрон S вызывает «тяжелое заболевание с уровнем смертности 80 процентов». По словам исследователей, это свидетельствует о том, что хотя шиповидный белок отвечает за инфекционность, изменения в других частях его структуры определяют его смертоносность.

Этот эксперимент вызвал возмущение других экспертов. Они выразили мнение, что это может привести к следующей пандемии.

«Это должно быть полностью запрещено, это игра с огнем», — заявил едущий ученый в правительстве Израиля, профессор Шмуэль Шапира.

В свою очередь американский химик Ричард Эбрайт добавил: «Если мы хотим избежать следующей пандемии, вызванной лабораторией, крайне важно усилить надзор за расширенными исследованиями потенциальных пандемических патогенов».

Кстати, еще летом ученые из Великобритании и Австралии предупредили, что в мире начал быстро распространяться новый (естественный) штамм коронавируса (подвид омикрона). BA.5 может повторно заражать людей COVID-19 всего через четыре недели. Считается, что омикрон BA.5 более устойчив к антителам. А это значит, что даже если вы переболели COVID-19, это не защитит вас от нового штамма.

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