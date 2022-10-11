Белорусские ученые создали свои таблетки от COVID-19. Когда начнут продавать?
Ученые Беларуси завершают разработку таблеток для лечения коронавируса. Об этом сообщила начальник НПЦ «ХимФармСинтез» ГНУ «Институт биоорганической химии НАН Беларуси» Елена Калиниченко 11 октября.
На пресс-конференции в Белпрессцентре она рассказала, что уже готова «технология получения субстанции, наработана субстанция и ее таблеточная форма, она заложена на хранение».
Также, по словам Калиниченко, сейчас специалисты разрабатывают нормативно-техническую документацию. Они планируют подать лекарство на регистрацию уже в этом году.
«Будут назначены биоэквивалентные, клинические, испытания или нет — это уже зависит от Минздрава. Но если все будет хорошо, то в следующем [2023] году , я думаю, этот препарат появится в аптеках».
Кстати, 7 октября в Минздраве сообщили, что в белорусских аптеках начали продавать таблетки от коронавируса Миробивир. Их разработала российская компания «Фармасинтез».
По информации ведомства, врачи могут выписать его сложным пациентам (старше 12 лет) с коронавирусом, если есть факторы, «которые могут привести к тяжелому течению заболевания». Стоит оно 648 белорусских рублей (примерно 260 долларов).
Ранее Телеграф писал, что доклинические испытания белорусской вакцины от коронавируса пообещали начать с 1 декабря.