Белорусские ученые создали свои таблетки от COVID-19. Когда начнут продавать?

Опубликовано: 11.10.2022 12:17 , Обновлено: 11.10.2022

Ученые Беларуси завершают разработку таблеток для лечения коронавируса. Об этом сообщила начальник НПЦ «ХимФармСинтез» ГНУ «Институт биоорганической химии НАН Беларуси» Елена Калиниченко 11 октября.

На пресс-конференции в Белпрессцентре она рассказала, что уже готова «технология получения субстанции, наработана субстанция и ее таблеточная форма, она заложена на хранение».

Также, по словам Калиниченко, сейчас специалисты разрабатывают нормативно-техническую документацию. Они планируют подать лекарство на регистрацию уже в этом году.

«Будут назначены биоэквивалентные, клинические, испытания или нет — это уже зависит от Минздрава. Но если все будет хорошо, то в следующем [2023] году , я думаю, этот препарат появится в аптеках».

Кстати, 7 октября в Минздраве сообщили, что в белорусских аптеках начали продавать таблетки от коронавируса Миробивир. Их разработала российская компания «Фармасинтез».

По информации ведомства, врачи могут выписать его сложным пациентам (старше 12 лет) с коронавирусом, если есть факторы, «которые могут привести к тяжелому течению заболевания». Стоит оно 648 белорусских рублей (примерно 260 долларов).

Ранее Телеграф писал, что доклинические испытания белорусской вакцины от коронавируса пообещали начать с 1 декабря.

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